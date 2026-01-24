FREEMAIL
GLEDAJTE I DIVITE SE /

Kad Francuzi zabijaju, onda to prkosi svim zakonima fizike: Ovo je za TV špice

Minne, francuski rukometni reprezentativac, u subotu je u drugom kolu drugog kruga Europskog rukometnog prvenstva, početkom drugog dijela, zabio nevjerojatan gol koji prkosi fizici. Minne je zabio "frkanac", uobičajen gol u rukometu kad igrao loptu baci na način da lopta dobije rotaciju kojoj mjenja smjer po dodiru s površinom, ali nevjerojatno kakvu je savršenu rotaciju imala Minneova lopta. Portugalski golman nije tu mogao ništa. 

Utakmicu Francuska - Portugal možete upravo gledati na platformi VOYO. 

24.1.2026.
16:51
Silvijo Maksan
