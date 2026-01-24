FREEMAIL
Velikani pod pritiskom: Francuska i Portugal u ključnoj borbi drugog kruga

Foto: Jan-erik Eriksen/gonzales Photo/profimedia

Tekstualni prijenos utakmice Francuska- Portugal od 15:30 pratite putem portala Net.hr

24.1.2026.
14:22
Sportski.net
Jan-erik Eriksen/gonzales Photo/profimedia
2.krug Europskog prvenstva u rukometu
24.1.2026
15:30
0
Francuska
:
0
Portugal
 

NAJAVA

Drugo kolo drugog kruga Europskog prvenstva u rukometu otvara susret koji već sada nosi etiketu presudnog. U ranijem terminu u skupini I, često nazvanoj “skupinom smrti”, snage će odmjeriti Francuska i Portugal, dvije reprezentacije koje su u ovu fazu natjecanja ušle s jednakim bodovnim učinkom, ali i s istom potrebom: povratkom na pobjednički kolosijek.

Utakmicu Francuska- Portugal gledajte s početkom od 15:30 na programu RTL-2 i platforme VOYO

Obje momčadi su u prvom kolu drugog kruga ostale praznih ruku. Francuska je u velikom derbiju izgubila od Danske, u svojevrsnom revanšu finala prošlog Europskog prvenstva, dok je Portugal u dramatičnoj završnici posustao protiv Norveške. Upravo zato večerašnji dvoboj nosi dodatnu težinu, novi poraz ozbiljno bi zakomplicirao put prema polufinalu.

Francuzi u susret ulaze u punom sastavu, svjesni da si više ne mogu dopustiti oscilacije, dok Portugal traži potvrdu da još uvijek može ravnopravno parirati najvećim silama europskog rukometa. Posljednji put ove dvije reprezentacije susrele su se na Svjetskom prvenstvu, u borbi za treće mjesto, kada je Francuska slavila u napetoj završnici nakon sedmerca Melvyna Richardsona 16 sekundi prije kraja, a pobjedu je potvrdio vratar Charles Bolzinger obranom zicera u posljednjem napadu.

Iako je tada završilo uvjerljivih 35:34, večerašnji ogled najavljuje znatno neizvjesniju priču. Ulog su dva boda koja mogu značiti korak prema polufinalu ili početak kraja ambicija. U skupini u kojoj nema prostora za pogreške, Francuska i Portugal nemaju luksuz kalkulacija.

 

   

 

      Standings provided by Sofascore

   

POGLEDAJTE VIDEO: Šola izgubio živce zbog 'prevaranta' Islanđanina: 'Ovaj gospodin sramoti nas vratare'

Velikani pod pritiskom: Francuska i Portugal u ključnoj borbi drugog kruga