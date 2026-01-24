Hrvatska pobjeda izazvala različite reakcije: Islandski novinar ne skriva zabrinutost

Hrvatska muška rukometna reprezentacija vratila je optimizam u svoje redove tijesnom, ali zasluženom pobjedom od 30:29 protiv favoriziranog Islanda. Utakmica je bila prvi od četiri dvoboja u Skupini II, u kojoj se hrvatski tim bori za plasman u polufinale. Island je u skupinu ušao neporažen, s tri pobjede u tri utakmice, a nakon ovog poraza njihovi planovi za prolazak među četiri najbolje momčadi ozbiljno su dovedeni u pitanje.

Islandski novinar Valur Páll Eiríksson, u svom tekstu na portalu Visir pod naslovom "Ne opet", otvoreno je prenio osjećaje razočaranja i zabrinutosti kod domaće javnosti. Podsjetio je na prošlogodišnje Svjetsko prvenstvo, kada je poraz od Hrvatske (32:26) Island izbacila iz polufinala, što je izazvalo velike frustracije među navijačima.

"Euforija Hrvata u prostoru za novinare bila je zastrašujuća", piše Eiríksson, opisujući kako su naši rukometaši svaku priliku u napadu pretvarali u golove, dok je obrana Islanda djelovala izgubljeno. "Obrana je nedostajala, naši su igrači trčali u krugovima oko zbunjenih islandskih braniča, a svaki udarac završio je u mreži."

U njegovoj analizi posebno ističe efektivnost Hrvatske u prvom poluvremenu – 19 golova, od kojih 18 iz postavljenih akcija. Island je tek jednom uspio zaustaviti hrvatski napad, a postotak obrane penala i ukupnih obrana bio je znatno ispod razine potrebne za ozbiljnu borbu.

Drugo poluvrijeme donijelo je pokušaje Islanda da se vrati u igru, uz podignutu energiju s tribina, ali Hrvatska je održala prednost i na kraju zasluženo slavila. Eiríksson zaključuje: "Momci još uvijek imaju sve u svojim rukama, ali sada su prokockali dobru priliku. Samo se nadam da poraz od tih prokletih Hrvata opet neće voditi do našeg ispadanja."

Hrvatska reprezentacija sada se okreće idućim utakmicama Skupine II, dok Island pokušava pronaći način da se vrati u borbu za polufinale.

