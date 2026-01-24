FREEMAIL
Šoštarić otkriva: 'Vratili smo vjeru, ali protiv Švicarske nema prostora za greške'

Mario Šoštarić nakon pobjede protiv Islanda ističe kako se hrvatska reprezentacija vratila na pobjednički kolosijek i ponovno osjetila zajedništvo na terenu. Naglašava da je atmosfera u momčadi znatno bolja, ali upozorava da protiv Švicarske neće biti nimalo lako. Hrvatska mora biti maksimalno koncentrirana od prve minute i ozbiljnost s Islanda prenijeti i u sljedeći susret, jer samo takav pristup može donijeti nove važne bodove.

24.1.2026.
16:10
Sportski.net
Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026Hrvatska Rukomenta ReprezentacijaMario Šoštarić
