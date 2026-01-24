Makarska digla paušal: Hoće li apartmani poskupjeti?

UDAR NA SIVO TRŽIŠTE /

Ministar turizma apelirao je da cijene ove godine ne rastu, ali hoće li dizanje paušalnog poreza podignuti cijene apartmana?

Brojni iznajmljivači u Splitu i u Makarskoj, dobar dio njih lani je već definirao cijene i one se neće mijenjati, ali neki su doživjeli šok zbog povećanja paušala od čak 300 posto. Dobar dio njih čak razmišlja o odustajanju.

Barbara Marković, predsjednica Udruge obiteljskog smještaja, na pitanje hoće li ekstremno povećanje cijena paušala utjecati na cijene u sezoni kaže da znaju da je Makarska od početka povisila paušal i da na to ne gledaju blagonaklono.

"Naravno da to može utjecati na cijene. Makarska ima jako veliku sivu zonu, veliki broj apartmanskih naselja i vidimo da se tu ide na regulaciju, ali mora se uzeti u obzir i samu destinaciju – dužinu trajanja sezone i vrstu objekta i tako formulirati paušalni porez."