Svi smijenjeni, nitko imenovan: Državne tvrtke i dalje bez pravih šefova!

VLADA BEZ RJEŠENJA /

Bivši glavni državni inspektor, Andrija Mikulić, jučer je izišao iz pritvora i najavio da se oprašta s politikom.

"Idem u realan sektor, privatni biznis, znanje vam nitko ne može uzeti", poručio je.

Iza rešetaka je proveo 54 dana, a cijelo to vrijeme premijer Andrej Plenković nije našao osobu koja će ga zamijeniti na mjestu glavnog državnog inspektora.

"Kad bude, reći ćemo vam. Nije sigurno pressica u Končaru mjesto za tu temu", kratak je bio Plenković.

Mikulić je smijenjen na dan uhićenja. Oporba je uvjerena da premijer ne može naći novu osobu.

"Premijer je govorio da je smijenio glavnog državnog inspektora zbog loših rezultata, a ne zbog toga što je znao da će biti uhićen. Pa ako je to tako, zašto do danas još nitko nije izabran", kaže Jelena Miloš, zastupnica Možemo!. Više pogledajte u prilogu Katarine Brečić