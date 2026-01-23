Hrvatsko obrtništvo bilježi rekordni rast i zapošljava više od 230 tisuća ljudi

PROCVAT POSLOVA /

Odluka da pokrene vlastiti obrt Marku Obrankoviću nije došla preko noći. Iza današnje slobode stajali su dugi radni dani i puno odricanja.

"U početku nije bilo nimalo lako, morao sam raditi dva posla. Radio sam posao u skladištu od 8 do 16, i onda sam morao ići u teretanu i ostati u teretani do 20 sati kako bih pokrenuo svoj posao, jer ništa danas ne ide lako", govori Marko, koji danas radi kao osobni trener. Kaže da je super što je uspio pretvoriti ono što voli u svoj posao.

"Najljepše je u tome što sam sam svoj šef i što imam više vremena u danu, a da nemam standardni posao", rekao nam je. Više pogledajte u prilogu Marka Šiklića