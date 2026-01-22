Ni Danska ni Grenland ne znaju što je Trump dogovorio iza zatvorenih vrata

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

SUMMIT U BRUXELLESU /

U Bruxellesu se okupljaju europski čelnici na izvanrednom samitu Unije.

Reporterka Ana Mlinarić uživo je u RTL-u Danas izvijestila o posljednjim informacijama te navela da u Bruxellesu vlada olakšanje jer neće morati donositi tako teške odluke kao što je trgovinska bazuka prema SAD-u.

Podsjetimo, nakon što je ranije američki predsjednik Donald Trump najavio carine za osam zemalja EU, postojala je mogućnost protumjere "trgovinske bazuke" koju bi aktivirala EU.