U Španskom niče moderno kupalište s pregršt sadržaja, provjerili smo kako napreduju radovi

Prvi javni bazen Zagreb je dobio davne 1947. godine na Šalati. Od tada se u plivačke sportove u glavnom gradu nije previše ulagalo – danas grad ima svega pet bazena. No, to bi se uskoro trebalo promijeniti.
Početkom ljeta naselje Špansko će dobiti moderno kupalište s dva bazena, saunama, dvoranom i tribinama za 300 gledatelja.
Projekt vrijedan 34 milijuna eura trebao bi donijeti novo središte rekreacije za zapadni dio Zagreba, a građani bi, prema najavama, u vodi mogli zaplivati već tijekom najtoplijeg dijela ljeta. Više doznajte u prilogu Borisa Miševića.