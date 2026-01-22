FREEMAIL
DVA BAZENA, SAUNE, DVORANA... /

U Španskom niče moderno kupalište s pregršt sadržaja, provjerili smo kako napreduju radovi

Prvi javni bazen Zagreb je dobio davne 1947. godine na Šalati. Od tada se u plivačke sportove u glavnom gradu nije previše ulagalo – danas grad ima svega pet bazena. No, to bi se uskoro trebalo promijeniti.

Početkom ljeta naselje Špansko će dobiti moderno kupalište s dva bazena, saunama, dvoranom i tribinama za 300 gledatelja.

Projekt vrijedan 34 milijuna eura trebao bi donijeti novo središte rekreacije za zapadni dio Zagreba, a građani bi, prema najavama, u vodi mogli zaplivati već tijekom najtoplijeg dijela ljeta. Više doznajte u prilogu Borisa Miševića.

22.1.2026.
6:06
Boris Mišević
