Najobičniji grah proglašen otrovnom biljkom godine: Mooolim?! Evo što kaže Direktov nutricionist

VRLO OPASAN /

Ni bunika ni oleander, znate li koju su biljku u njemačkom botaničkom vrtu u Hamburgu proglasili otrovnom biljkom godine? Najobičniji grah. Was?

Da. Vrtni grah. Botanički je to naziv za vrstu u koju spadaju i zelene mahune i žute mahune, bijeli crveni i šareni grah. Zašto je omiljena namirnica Hrvata otrovna biljka godine? Zato što sirov može biti rizičan, i ako nije dovoljno termički obrađen može izazvati mučninu ili proljev. Opasni sastojak graha može uzrokovati sljepljivanje crvenih krvnih stanica. I to je razlog zašto se grah kuha najmanje 10-15 minuta. Ali ako ne vjerujete meni, ni botaničkom vrtu: onda vjerujte omiljenom Direktovom nutricionistu. Više pogledajte u prilogu