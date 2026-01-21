FREEMAIL
VRLO OPASAN /

Najobičniji grah proglašen otrovnom biljkom godine: Mooolim?! Evo što kaže Direktov nutricionist

Ni bunika ni oleander, znate li koju su biljku u njemačkom botaničkom vrtu u Hamburgu proglasili otrovnom biljkom godine? Najobičniji grah. Was? 

Da. Vrtni grah. Botanički je to naziv za vrstu u koju spadaju i zelene mahune i žute mahune, bijeli crveni i šareni grah. Zašto je omiljena namirnica Hrvata otrovna biljka godine? Zato što sirov može biti rizičan, i ako nije dovoljno termički obrađen može izazvati mučninu ili proljev. Opasni sastojak graha može uzrokovati sljepljivanje crvenih krvnih stanica. I to je razlog zašto se grah kuha najmanje 10-15 minuta. Ali ako ne vjerujete meni, ni botaničkom vrtu: onda vjerujte omiljenom Direktovom nutricionistu. Više pogledajte u prilogu

21.1.2026.
23:26
RTL Direkt
MolimGrahOtrovna Biljka
