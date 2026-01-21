FREEMAIL
(NE)REALNE BROJKE /

Prosječna plaća u Austriji 2700 eura, kako to stići u Hrvatskoj? Ekonomski stručnjak: 'Morali bi...'

Točno 1498 eura. Tolika je prosječna plaća u Hrvatskoj, odnosno tolika je bila u studenom. Ali prije nego se krenete buniti, da tko ima te novce i da to nije realna brojka: evo realne brojke. Medijalna plaća je 1278 eura. A kako se Vlada voli hvaliti da je Hrvatska rekorder po rastu plaća u Europi, našu ekipu je zanimalo jesmo li se barem približili zaradi kakvu imaju Slovenci, Austrijanci, Talijani. Nismo, ali izvolite. Više pogledajte u prilogu

21.1.2026.
8:17
Ivan Skorin
PlačeProsječna PlaćaHrvatskaEuropaLjubo JurčićMladen Vedriš
