Crnogorski suci izazvali smijeh na velikoj utakmici: Jedan objašnjava, drugi nema vremena čekati

Danska i Portugal su u međusobnom okršaju igrali za pobjednika Skupine B. Velika borba u Herningu donijela je i nekoliko žestokih prekršaja.

Iturizza je išao žestoko na Gidsela i udario ga laktom u glavu, a crnogorski suci Ivan Pavičević i Miloš Ražnatović su išli pregledati snimku. Krenuo je Ražnatović na razglas pojasniti i objaviti odluku kako je to već uobičajena praksa, ali njegov partner to nije imao strpljenja čekati pa je odmah pokazao crveni karton Portugalcu. Bilo je to i malo smijeha zbog neusklađenosti, ali Portugal je bez obzira na crveni karton na kraju uspio slaviti rezultatom 31:29.