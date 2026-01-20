FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
STANI MALO! /

Crnogorski suci izazvali smijeh na velikoj utakmici: Jedan objašnjava, drugi nema vremena čekati

Danska i Portugal su u međusobnom okršaju igrali za pobjednika Skupine B. Velika borba u Herningu donijela je i nekoliko žestokih prekršaja. 

Iturizza je išao žestoko na Gidsela i udario ga laktom u glavu, a crnogorski suci Ivan Pavičević i Miloš Ražnatović su išli pregledati snimku. Krenuo je Ražnatović na razglas pojasniti i objaviti odluku kako je to već uobičajena praksa, ali njegov partner to nije imao strpljenja čekati pa je odmah pokazao crveni karton Portugalcu. Bilo je to i malo smijeha zbog neusklađenosti, ali Portugal je bez obzira na crveni karton na kraju uspio slaviti rezultatom 31:29. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
20.1.2026.
22:35
Sportski.net
Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx