Rukometni maestro otkriva veliku švedsku manu: 'Oni nikako ne vole jednu stvar'

Uoči derbi utakmice Hrvatske u skupini E, u 3. kolu Europskog rukometnog prvenstva protiv domaćina Švedske, jednog od favorita prvenstva, poznati slovenski rukometni trener, rukometni maestro Branko Tamše, gostuje u podcastu Net.hr-a" "Maksanov korner" i nudi detaljnu analizu onoga što Hrvatsku čeka te otkrio recept za pobjedu protiv moćnih i brzih Skandinavaca. Nakon dvije pobjede i osiguranog prolaska u drugi krug, utakmica protiv Švedske pokazat će pravu snagu odabranika Dagura Sigurdssona, a Tamše vjeruje da Hrvatska ima svoje adute.

Izbornik Sigurdsson sprema novo iznenađenje?

Hrvatska je u prve dvije utakmice pokazala dva različita lica, a taktički je najviše iskočila duboka 5-1 obrana s Markom Mamićem kao isturenim igračem, koja se pokazala kao dobitna kombinacija protiv Nizozemske. Ipak, Tamše se pita je li to rješenje koje izbornik Sigurdsson čuva i za Šveđane.

"Nakon što smo protiv Gruzije i Nizozemske, a pogotovo protiv Nizozemaca cijelu utakmicu, vidjeli duboku 5-1 obranu, baš me zanima je li to oružje i za Švedsku ili će biti opet nešto novo", istaknuo je Tamše, aludirajući na taktičku nepredvidivost hrvatskog izbornika. Dodao je kako vjeruje da Sigurdsson ima i "plan B i plan C", što bi moglo biti ključno u dvoboju protiv favoriziranog domaćina.

Recept za pobjedu: Agresivna obrana i promjena ritma

Prema mišljenju slovenskog stručnjaka, Hrvatska mora biti spremna na izuzetno brzu igru Šveđana u svim segmentima. Upravo tu vidi i potencijalni problem za Hrvatsku ako nastavi s praksom mijenjanja dva igrača u tranziciji obrana-napad.

"Bit će jako teško jer će Šveđani htjeti igrati brzo. Ako će Hrvatska raditi dvije izmjene, onda nema takve tranzicije. Vidjeli smo, recimo, da Marin Šušnja direktno nakon osvojene lopte trči na klupu i tu se gubi djelić sekunde ili sekunda, a to je u modernom rukometu jako, jako bitno", objasnio je Tamše.

Zbog toga, ključ uspjeha vidi u nametanju vlastitog ritma i iskorištavanju svake prilike za lake golove. Recept se, prema njemu, sastoji od nekoliko ključnih elemenata. Prvi je čvrsta i beskompromisna obrana.

"Hrvatska će morati uz dobru igru na postavljenu zonu upotrijebiti i dobru obranu na čelu s vratarima. Šveđani, odnosno općenito Skandinavci, ne žele da ih se tuče. I tu Hrvatska može biti jako, jako dobra. Kad su svi ti divovi u obrani, vjerujem da će imati veliki interes i ako im nekako unesu strah u kosti, to bi mogao biti jedan veliki plus", naglasio je Tamše.

Drugi ključni element je taktička disciplina i promjena ritma igre, čime bi se Šveđane izbacilo iz njihovog prepoznatljivog stila.

"Po meni je jako bitno da se tijekom cijele utakmice mijenja ritam, da Hrvatska pokuša nametnuti svoj ritam. Kad treba ubrzati, da se ubrza. Kad treba stati na loptu i odigrati šah, da se odigra šah", slikovito je pojasnio.

Više kontri i 'lakih golova'

Tamše ističe kako je protiv Nizozemske bilo premalo tranzicijske igre s hrvatske strane, dok su Nizozemci upravo na taj način stvarali probleme. Protiv Švedske će se to morati promijeniti.

"Protiv Nizozemske su Šoštarić i Filip Glavaš istrčali neke čiste kontre, ali toga mora biti što više protiv Švedske. Jer ako će biti tako, onda će i obrana biti bolja. Mislim da u obrani ima još puno, puno rezerve", zaključio je.

Hrvatska je već osigurala četiri boda i miran ulazak u drugi krug, no dvoboj protiv Švedske u Malmöu bit će pravi test karaktera i mogućnosti ove reprezentacije. Ako je suditi prema analizama Branka Tamšea, Hrvatska ima jasan plan kako se suprotstaviti Švedskoj koja na ovom turniru ima velike ambicije i koja će imati podršku publike. No, vjerujemo kako će Hrvatska igrom ugasiti tu podršku.

