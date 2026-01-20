FREEMAIL
IZ SVE SNAGE /

Furiozna Danska protiv jakog Portugala u borbi za vrh skupine i prijenos bodova

Furiozna Danska protiv jakog Portugala u borbi za vrh skupine i prijenos bodova
Foto: Sanjin Strukic/pixsell

Utakmicu Danska - Portugal gledajte UŽIVO na RTL2 i platformi VOYO

20.1.2026.
19:58
Sportski.net
Sanjin Strukic/pixsell
Europsko prvenstvo u rukometu raspliće svoju prvu fazu u kojoj se filtriraju one najbolje reprezentacije za drugu fazu natjecanja. 

Hrvatska svoj okršaj ima sutra protiv Švedske uz izravan prijenos na RTL-u i platformi Voyo, a napeto je i u drugim skupinama. Danska i Portugal u međusobnom okršaju igraju za pobjednika Skupine B. Portugal bi u slučaju poraza s jako visokom razlikom, mogao i ispasti. 

Europsko prvenstvo, Skupina B, 3. kolo
20. 1. 2026.
20:30
0
Danska
 
:
0
Portugal
 
Standings provided by Sofascore

 

UŽIVO

 

POGLEDAJTE VIDEO: Obećao je da će Hrvatska biti bolja i ispunio obećanje: Pogledajte sve majstorije Martinovića

Europsko Prvenstvo U Rukometu 2026Rukomet 2026DanskaPortugal
komentara
najčitanije
