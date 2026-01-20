Furiozna Danska protiv jakog Portugala u borbi za vrh skupine i prijenos bodova

IDEMOOO /
EP 2026: Evo kad igra Hrvatska! Donosimo kompletan raspored i satnicu svih utakmica
Utakmicu Danska - Portugal gledajte UŽIVO na RTL2 i platformi VOYO
Europsko prvenstvo u rukometu raspliće svoju prvu fazu u kojoj se filtriraju one najbolje reprezentacije za drugu fazu natjecanja.
Hrvatska svoj okršaj ima sutra protiv Švedske uz izravan prijenos na RTL-u i platformi Voyo, a napeto je i u drugim skupinama. Danska i Portugal u međusobnom okršaju igraju za pobjednika Skupine B. Portugal bi u slučaju poraza s jako visokom razlikom, mogao i ispasti.
