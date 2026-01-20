Furiozna Danska protiv jakog Portugala u borbi za vrh skupine i prijenos bodova

Europsko prvenstvo u rukometu raspliće svoju prvu fazu u kojoj se filtriraju one najbolje reprezentacije za drugu fazu natjecanja.

Hrvatska svoj okršaj ima sutra protiv Švedske uz izravan prijenos na RTL-u i platformi Voyo, a napeto je i u drugim skupinama. Danska i Portugal u međusobnom okršaju igraju za pobjednika Skupine B. Portugal bi u slučaju poraza s jako visokom razlikom, mogao i ispasti.

Europsko prvenstvo, Skupina B, 3. kolo 0 Danska : 0 Portugal

Standings provided by Sofascore

UŽIVO

POGLEDAJTE VIDEO: Obećao je da će Hrvatska biti bolja i ispunio obećanje: Pogledajte sve majstorije Martinovića