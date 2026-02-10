Šokantan status o raku dojke izazvao kaos, reagirala Kalogjera: 'Ovo je strašno!'

"Molim sve moje prijatelje da prijave FB ovaj status i stranicu koja ima 45.000 pratitelja. Ja sam prijavila i nadležnim institucijama RH (iako sam gotovo sigurna da nitko neće ništa poduzeti). Užasno me je ovo uznemirilo. Ovo nije za*ebancija, jako je opasno i perfidno. Ako netko misli isto kao ova ekipa neka se smjesta makne s mog zida", napisala je Ivana Kalogjera na svom Facebooku i podijelila status koji ju je uznemirio.

Naime, Ivana Kalogjera, nekadašnja novinarka koja je i sama liječena od raka te je osnovala udrugu "Nismo same", postala je prepoznatljivo lice u borbi protiv ove opake bolesti promovirajući preventivne preglede i svijest o brizi za zdravlje.

Njezina burna reakcija odnosila se na Facebook objavu Hrvatske stranke građanskog otpora. Predsjednik te stranke javnosti je manje poznat Josip Babok. Na Facebook stranici stranke, objavili su sadržaj koji je mnoge uznemirio jer se tiče preventivnih pregleda za rak dojke.

U njemu su napisali:

"Ovih dana lešinari vas zovu na pregled ranog otkrivanja raka dojke. I tobože troškove snosi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. No ima jedna vrlo bitna stavka, a to je ograđivanje njih da pregledom ne mogu biti otkriveni svi karcinomi dojke. Jednom riječju praonica novca HZZO i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, dobijete i kupone kao da izvlačite tombulu. Kako vas sustav pravi zaglupljenom masom to nije za gledati.

Objava izazvala stotine reakcija

U tri dana njihovu u objavu podijelili 42 puta, imali su i više od 700 komentara, ali i više od 400 reakcija - od lajkova do ljutnje.

Jedna gospođa u komentarima je napisala: "Znam slučaj da su kod žena pronašli karcinom i to odmah jave za par dana. Idem redovito i ne smatram to lošim. Puno nas ne bi otišlo samo. Ovako ipak se žene odazovu i možda i spase."

Njezin komentar dobio je 436 lajkova do objave ovog teksta.

HSGO joj je odgovorio: "Cirkus za naivne". Ovaj odgovor do objave ovog teksta zaradio je 21 reakciju - od palca gore do ljutnje i smijeha.

Foto: Screenshot Facebook Hrvatska Stranka Građanskog Otpora

'Nikad više gluposti na jednom mjestu'

Druga gospođa u komentarima je napisala: "Nikad nisam pročitala više gluposti na jednom mjestu kao sad... Na ovim preventivnim pregledima su dvjema mojim susjedima našli karcinom i počeli s liječenjem i žene, hvala bogu, žive..."

HSGO je odgovorio: "Bile bi žive da nisu ni išle na pregled, a to što tobože vama serviraju i što ste poslije toga doživotni pacijent to je do vas (doživotni pacijent sustav takve politike je održiv). Dok ima ovaca bit će i vune."

Bilo je i vrlo ljutih komentara u kojima navode da na stranici šire dezinformacije, dok je jedna gospođa napisala: "Pravite cirkus, moja poznanica nakon pregleda je brzo operirana i živa je a da nije ošla tko zna što bi bilo."

Foto: Screenshot Facebook Hrvatska Stranka Građanskog Otpora

'Naivna promiskulitetna osoba'

Uslijedio je vrlo neugodan odgovor: "Vi ste jedna naivna promiskuitetna osoba, vjerujete politici HDZ- Zašto to govorim jel ste čuli za piromane?? tako i HDZ lobi najprije dopuste trovanje (vodom, zrakom, hranom, a onda tobože ovakve naivne poput vas tobože liječe. Doktorima ne vjerujem ni riječ."

'Radite zlo'

Jedna gospođa je reagirala vrlo emotivno i napisala da je mamografija njezinoj kumi spasila život, a osvrnula se i na "kupone" pa navela: "Kupon je samo radi obračuna troškova i statistike, nije za pacijenta nego za administraciju! Treba se znati na što je novac utrošen, to je za pametne ljude a ne za budale! Sramota je ovako pisati nebuloze po javnom prostoru i odvraćati žene od pregleda! Vas treba prijaviti jer radite zlo!"

Stigao je i odgovor stranke: "Još jedna zalutala ovca, samo vi odite svaki dan doktoru oni će vas izliječiti (ili oprati mozak, na najjače) tko zna."

Stranicu Hrvatske stranke građanskog otpora (HSGO) samo na Facebooku prati 46 tisuća ljudi, u opisu stranice navode: "Stranka svih Hrvatskih Građana koji žele pravo na dostojanstven život! Ne preživljavanje, nego život u punom smislu te riječi bez oskudijevanja u osnovnim životnim potrebama."

Antivakserski stavovi

Inače, predsjednik stranke Josip Babok u ranijim objavama iskazivao je svoj antivakserski stav, žestoki je protivnik HDZ-a, u svojim objavama na Facebooku prenosi različite sadržaje različitih tematika - od navodnog Epsteinovog intervjua, do videa na kojem pokazuju kako se u Africi preko kartice "kupuje struja".

Kalogjera: 'Bitno je rak što ranije otkriti'

Razgovarali smo s Ivanom Kalogjerom koju je uznemirio ovaj sadržaj. Ona je i sama preboljela rak dojke, kaže da ga je otkrila upravo na preventivnom pregledu.

"Rak dojke se ne može spriječiti. Bitno je da se što ranije otkrije, a otkrije se na redovitim preventivnim pregledima. Znači jedini način da se ljudi redovito pregledavaju", kaže nam i ne skriva da ju je ova objava jako uznemirila.

Foto: Net.hr

Pozvala je prijatelje i poznanike da prijave Facebooku ovu stranicu, mnogi su objavili da jesu, ali ova objava i dalje se vidi.

Kalogjera dodaje da ju je posebno uznemirilo što vidi da se sadržaj dijeli i da postoje komentari u kojima žene navode da nikad nisu bile na preventivnom pregledu i da nikad neće ići.

'Podrška s lažnih profila'

"Ali sam provjerom vidjela da se radi jednim dijelom o lažnim profilima, dakle nepostojeće osobe navode da ne idu na preglede i da ne misle ići", govori nam.

Dodaje da su joj ukazali i na to da se u ovom slučaju radi o namjeri s dubljom pozadinom - namjernim širenjem dezinformacija kako bi se potkopalo povjerenje u institucije, podijelilo društvo i unijela nestabilnost. Potvrđuje da je o ovome informirala Ministarstvo zdravstva.

Dodaje da ju je dodatno pogodilo što dio stvarnih ljudi u komentarima izražava podršku ovoj objavi.

Pitali smo Ministarstvo zdravstva znaju li za ovu objavu, jesu li reagirali ili će reagirati. Također, kontaktirali smo s tim pitanjima i Hrvatski zavod za javno zdvrastvo.

Zvali smo i Hrvatsku stranku građanskog otpora, njihov mobitel koji je javno objavljen bio je stalno zauzet. Do objave ovog teksta nisu odgovorili ni na mail s našim upitima o tome na temelju čega temelje svoj stav, odakle ga crpe, je li utemeljen na znanosti te imaju li u stranci stručnjake koji imaju ovakvo mišljenje.

S obzirom na to da je ovaj post objavljen na stranici Hrvatske stranke građanskog otpora, pitali smo i Ministarstvo pravosuđa i uprave je li i kada ova stranka registrirana, tko je predsjednik te je li bilo postupanja prema ovoj stranci. Kad dobijemo odgovore, objavit ćemo ih.

Rak dojke najčešći u žena

Inače, na stranicama Hrvatskog zavoda na javno zdravstvo (HZJZ) objavili su da je rak dojke najčešće sijelo raka u žena u Hrvatskoj. Svaka četvrta novooboljela žena, dobije dijagnozu upravo raka dojke.

Foto: Shutterstock

"Prema posljednjim objavljenim podacima u 2023. zabilježeno je 3293 slučajeva raka dojke, a u 2024. umrlo je 697 žena", napisali su na stranicama Zavoda.

Dodali su i da redovitim pregledom - koji uključuje samopregled, mamografiju te ultrazvučni pregled - rak dojke se može otkriti u ranom stadiju kada su šanse za izlječenje i preživljenje puno veće.

"Rak dojke se najčešće javlja u dobi iznad 50 godina, ali se može javiti i kod mladih žena", stoji na stranicama HZJZ-a. Navode i da je Vlada usvojila Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke još 2006. godine.

Cilj: smanjiti smrtnost i za 30 posto

Ciljevi programa su smanjiti smrtnost od raka dojke za 25-30 posto, otkriti rak dojke u početnom stadiju te poboljšati kvalitetu življenja bolesnica.

"Osnovna metoda probira je mamografija – rendgenski pregled dojki kojom se mogu otkriti promjene na dojci prosječno oko dvije godine ranije od običnog kliničkog pregleda. Svake dvije godine u okviru programa probira na mamografski pregled pozivaju se žene u dobi 49-70 godina. Više od 90 posto bolesnica s rakom dojke može se izliječiti ako se dijagnoza postavi u početnom stadiju i ispravno liječi. Petogodišnje preživljenje je u tom slučaju 96 posto", ističu na stranicama HZJZ-a.

Foto: Shutterstock

Svake godine 150.000 mamografija

Do sada je završeno osam ciklusa pozivanja žena, a deveti je u tijeku. Svake godine u okviru Programa učini se oko 150.000 mamografskih pregleda, odaziv je oko 70 posto, a u okviru programa probira u prvih šest ciklusa otkriveno je 8304 novih karcinoma dojke.

Uvođenjem mamografskog probira vidi se povećanje udjela slučajeva raka dojke koji su otkriveni u ranom, lokaliziranom stadiju te smanjenje onih koji su otkriveni s regionalnim i udaljenim metastazama. To je svakako jedan od razloga pada mortaliteta od raka dojke u RH uz sve bolju dijagnostiku i oblike liječenja raka dojke.

