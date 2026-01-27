Isprobali smo novog AI asistenta, na ova pitanja ZdrAVKO vam neće odgovoriti...

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ZDRAVSTVENI ASISTENT /

Besplatan, dostupan od 0 do 24 sata i razvijen od strane zdravstvenih stručnjaka – to je ZdrAVKO, digitalni zdravstveni asistent koji pomaže građanima u očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti.

Zdravka su razvili Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) i Ministarstvo zdravstva, a cilj mu je pružati pouzdane informacije o zdravlju, prevenciji bolesti i ranom otkrivanju zdravstvenih problema.

Pitanja koja često ne stignemo postaviti liječniku, ili koja pretražujemo na Googleu s nesigurnošću, sada možemo uputiti Zdravku. Primjerice:

Koliko često trebam ići na pregled? Kako mogu izbjeći gripu? Što mi preporučujete za rano otkrivanje raka dojke?

Od veljače će se QR kod za pristup Zdravku nalaziti u domovima zdravlja i ljekarnama, čime se olakšava pristup informacijama svima koji žele brzu i pouzdanu pomoć.

“Treba imati na umu tko piše informacije – nije isto ako članak piše netko tko nije stručnjak,” upozorava Željka iz Zagreba. “Nije svejedno je li autor članaka doktor ili netko drugi,” dodaje Marijana.

U slučaju Zdravka, sve informacije u bazi podataka upisao je liječnik, a sustav je razvijen uz moto: “bolje spriječiti nego liječiti.”

Pouzdana i znanstveno utemeljena baza

“Sve informacije su znanstveno utemeljene i stručno dokazive,” kaže ministrica Irena Hrstić. “Glavna poruka je da se radi o pitanjima vezanim za prevenciju.” Pomoćnik ravnatelja HZJZ-a, Tomislav Benjak, pojašnjava kako Zdravko može uputiti korisnika na specifične programe ranog otkrivanja bolesti:

“Recimo, ako mi netko kaže da je u obitelji majka imala karcinom dojke, Zdravko će ga uputiti na program ranog otkrivanja raka dojke.”

Važno je napomenuti da Zdravko ne daje dijagnoze niti preporučuje terapiju – za to korisnike upućuje na liječnika. Kreiran je i za mlađu populaciju, kako bi ih potaknuo na aktivno očuvanje zdravlja.

AI stručnjak Tomislav Gavazzi ističe: “Mladi žele odmah informaciju, imaju pažnju od šest sekundi i žele personalizirane odgovore dostupne 24 sata dnevno.”

Prije Zdravka postojale su glasovne asistentice Hana i Andrija (za vrijeme pandemije). No, kako objašnjava ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak Andrija nije bio umjetna inteligencija, već chat bot sa strukturiranim odgovorima. "Nije razumio pitanja niti ih formulirao prema bazi podataka, što je sasvim drugačiji tip od Zdravka", kaže.

Zdravko je sličan Gini, ginekološkoj AI asistentici predstavljenu u rujnu, koju je u prvih tri mjeseca konzultiralo oko 700 korisnica, s više od 18 tisuća razmijenjenih poruka.

Epidemiologinja HZJZ-a Tatjana Nemeth Blažić navodi primjere pitanja koja se postavljaju Gini i Zdravku: “Može li se papa testom vidjeti imam li HPV?” te pitanja vezana uz menstruaciju, bolne menstruacije i reproduktivno zdravlje žene.

U ZdrAVKA je uloženo 6000 eura. Zbog nepreciznosti u nekim odgovorima njegovi pokretači kažu da će ga nastaviti razvijati. U prilogu doznajte na kojim pitanjima 'zapinje' ZdrAVKO. Pogledajte video.