Stigla je promjena koja će se svidjeti Hrvatima: 'Ovo je skidanje poveza s očiju'

Cijena je na policama u trgovinama i dosad bila jasno istaknuta, ali sada joj se mora pridružiti i jednako vidljiva informacija odakle dolazi proizvod, odnosno zemlja podrijetla. Oznake više ne smiju biti napisane sitnim slovima ili postavljene tako da ih kupci jedva mogu uočiti.

Novi pravilnik Ministarstva poljoprivrede o tržišnim standardima za voće i povrće koje se prodaje bez ambalaže na snazi je gotovo mjesec dana.

On propisuje da proizvodi za koje se primjenjuju tržišni standardi (svježe voće i povrće, sušno voće i povrće, zelene banane i konzumni krumpir) moraju biti označeni sa svim propisanim podacima, a to je između ostalog i podatak o nazivu zemlje podrijetla.

'Skidanje poveza s očiju'

Proizvodi koji se izlažu prodaji u nepretpakiranom obliku, odnosno rasutom stanju, krajnjem potrošaču u fazi prodaje na malo, moraju biti označeni tako da je podatak o zemlji podrijetla čitljiv i neposredno uočljiv, da se nalazi u glavnom vidnom polju ambalaže/police.

Veličina slova u nazivu zemlje podrijetla mora biti najmanje jednaka veličini brojeva i drugih znakova kojima se iskazuje i opisuje cijena proizvoda koji se izlaže i nudi na prodaju, stoji u Pravilniku. Nadalje, boja slova kojom je napisan naziv zemlje podrijetla mora biti ista kao i boja brojeva i drugih znakova kojima se iskazuje i opisuje cijena proizvoda.

"Rekao bih da je ovaj Pravilnik jedno svojevrsno skidanje poveza s očiju, to je jedan ugovor bez sitnih slova. Naši kupci starije dobi neće više morati s dalekozorom ili povećalom ili u trgovinu kako bi našli podrijetlo proizvoda. Jedna velika stvar za sve kupce, da budu potpuno informirani", kazao je za RTL Danas ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.

Rijetko se provode u praksi

No, nova pravila tek rijetki trgovci provode u praksi. Zašto je to tako, pitali smo Udruženje trgovine pri HUP-u i HGK. Za izjavu nisu bili dostupni, ali zato jest bivši direktor najvećeg trgovačkog lanca u zemlji i stručnjak za maloprodaju. "Zbog velikog broja prodajnih mjesta ponekad treba vremena da se sve odradi na svim prodajnim mjestima. Pojedini trgovački lanci imaju više od tisuću prodajnih mjesta, pa iako se možda dao nalog iz uprave i centrale da se to odradi, zbog određenih defektura u procedurama, ponegdje se zakasni. Ne vjerujem da tu ima ikakve zle namjere". istaknuo je stručnjak za cijene u maloprodaji Drago Munjiza.

Odmah su reagirali i iz Udruge za zaštitu potrošača. "Njima je sve logistički zahtjevno, zato što se zakon mora provesti. Ne vidim po čemu je to zahtjevno, imaju svoja udruženja preko kojih su to već trebali odraditi i pripremiti jer su znali da Pravilnik stupa na snagu, njih uvijek sve iznenadi kao snijeg zimsku službu", poručuje za RTL Danas predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača Ana Knežević.

Dodaje kako nove oznake potrošači pozdravljaju: "Potrošači nam javljaju da su jako zadovoljni s onim trgovinama u kojima je oznaka istaknuta, i kažu kako sada konačno mogu vidjeti od kud je došla roba, i da im je drago kada pronađu hrvatsko. Problem je što oznaka nema u svim trgovinama. To bi trebao nadzirati Državni inspektorat, i ja se nadam da su oni dali malo vremena da se trgovci prilagode i da će onda krenuti u kontrolu. Nije svrha da se plaćaju kazne, nego je svrha da dosita bude u trgovinama tih oznaka i da ljudi imaju informaciju od kud dolazi roba".

Inspektori na terenu

Iz Državnog inspektora ističu kako su inspektori već na terenu. Od stupanja novih pravila na snagu proveli su desetak nadzora, a za one trgovce koji nisu igrali po pravilima u tijeku je pokretanje prekršajnih postupaka. "Propisano je da će se novčanom kaznom od 3.980 do 6.630 eura kaznit za prekršaj: pravna osoba ako stavi na tržište proizvode koji nisu u skladu s utvrđenim tržišnim standardima, a što uključuje i označavanje proizvoda te odgovorna osoba u pravnoj osobi od 660 do 1.320 eura. Novčane kazne za fizičku osobu obrtnika su propisane od 2.650 do 3.980 eura, a za fizičku osobu od 660 do 1.320 eura", navode iz Državnog inspektorata.

"Vjerujem da će se sve trgovine s vremenom prilagoditi, nama je cilj da potrošači budu zadovoljni i informirani, tako da očekujem od svih trgovina da poštuju pravilnik", dodao je ministar Vlajčić. "Na 99 posto prodajnih mjesta će to zaživjeti, ali uvijek postoji jedan posto kao i kod svih drugih pravilnika situacija kada netko to zanemari i zaboravi, ne napravi ili slično", ističe pak Munjiza.

Inspekcijski nadzori će se i dalje nastaviti kontinuirano tijekom cijele godine, navode za RTL Danas u Državnom inspektoratu.