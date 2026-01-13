Svaki četvrti trgovac krši pravila o ograničenim cijenama: Evo gdje je bilo najviše propusta

Trgovci ne poštuju ograničene cijene, otkrili su to inspektori koji su češljali tisuće trgovina i provjeravali cijene proizvoda koje su ograničene Vladinom odlukom.

Čak svaki četvrti trgovac bio je u prekršaju, a što je sve Državni inspektorat zatekao u trgovinama istražio je RTL Danas.

Ograničene cijene samo u teoriji, ali ne i u košarici. Svaki četvrti trgovac kojeg su inspektori posjetili od veljače prošle godine, do kraja prošlog tjedna - bio je u prekrašaju.

"Trgovce smo birali veće i manje na razini cijele Hrvatske, inspekcijski nadzori su obuhvatli sve, nije bilo nekakvih iznenađenja, to je određeni broj nepravilnosti. Te nepravilnosti uglavnom su se odnosile na neisticanje identifikacijske oznake", rekla je Mirna Brkić Pavišić, voditeljica Službe zaštite interesa potrošača Državnog inspektorata.

Gdje je bilo najviše propusta?

Inspektori su bili u više od četiri tisuće trgovina i propuste utvrdili u njih tisuću. Više od 370 proizvoda imalo je cijenu veću od ograničene, a gotovo 700 kategorija proizvoda nije uopće imalo zamrznutu cijenu. Tu je bilo najviše propusta.

"Tu trgovac mora odrediti iz kategorije proizvoda jedan proizvoda Primjerice, pšenični kruh. Tu trgovac od svih pšeničnih kruhova mora ograničiti cijenu jendog pšeničnog kruha, drugi ne moraju biti ograničene cijene, ali ako proda tijekom dana dana mora osigurati neki drugi pšečnični po ograničenoj cijeni. Tu je bilo propusta", kaže Brkić Pavišić.

Za potrošače - zabrinjavajući, ali ne i iznenađujuči rezultati.

"I nekako trgovci šalju poruku da ne shvaćaju ozbiljno tu odluku Vladu o ograničenim cijenama, znači možda smo u početku mogli vidjeti više oznaka, reklaminih postera, ali nekako su se opustili što je vidljivo iz ovih rezultata nadzora", rekla je Tanja Popović, predsjednica Centra za edukaci i informiranje potrošača.

Vlada je ograničila cijene sto proizvoda, a dio trogovaca se na to oglušio. Niz je zamjerki na proizvode s ograničenim cijenama.

Zabrinjavajući su za potrošače i propusti kod konkretnih proizvoda.

Više pogledajte u prilogu.