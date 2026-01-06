Zbog novog sustava nadzora gužve u Poreznoj i FINA-i: Poduzetnici traže pomoć i osobno

FISKALIZACIJA 2.0 /

S prvim danom nove godine u Hrvatskoj je službeno započela Fiskalizacija 2.0 – prošireni sustav nadzora i razmjene ulaznih i izlaznih računa u stvarnom vremenu. U samo prvih pet dana na novi digitalni sustav prešlo je više od 90 posto tvrtki, obrta, udruga, zaklada i OPG-ova.

Kako bi svi računi nesmetano stizali do Porezne uprave, sustav tehnički podupiru 33 informatička posrednika. Opterećenje je, kažu, veliko – dnevno zaprimaju i više od pet tisuća poziva korisnika.

„Korisnici traže i s pravom očekuju pravodobne i brze informacije. Očekujemo da će broj poziva već idući tjedan rasti i do 10 tisuća dnevno“, rekao je Marko Emer, direktor jedne od tvrtki – posrednika za Fiskalizaciju 2.0.

Osim telefonskih upita, mnogi poduzetnici pomoć traže i dolaskom u institucije. Kažu kako je početak obilježen brojnim nedoumicama. „Puno pitanja, puno nejasnoća, ne ide sve baš kako treba. Ima raznih problema sa slanjem i primanjem računa, kao i s aplikacijama“, ističe Jasmina Ljubišić, voditeljica financija u tvrtki za prodaju oružja i streljiva.

Emer objašnjava da je razlika između papirnatih i elektroničkih računa velika. „Papir trpi sve, a e-račun ne trpi sve. Postoje stroge validacije – ako je krivo upisana poslovna jedinica ili KPD šifra, račun neće proći. Korisnici se s tim susreću prvi put i zato imaju stotine pitanja.“ Više doznajte u prilogu Marka Šiklića.