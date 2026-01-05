Novi poredak? Jakovina: 'Više ćemo govoriti što je u nečijoj glavi i koliko tko tenkova ima'

SVIJET SE MIJENJA /

U 4:20 ujutro kuc kuc gospodine diktatore, mi delta specijalci smo ovdje i vodimo vas u zatvor u New York. Cijeli planet već tri dana priča o tome kako je lider Venezuele pokušao pobjeći u safe room sigurnu sobu, ali nije kao stigao zatvoriti vrata prije nego su ga zgrabili Amerikanci.

Mijenja li se svjetski poredak? 200 godina stara Monroeova doktrina prema kojoj je zapadna hemisfera zona utjecaja SAD-a, postaje li to sada, po Donaldu Trumpu, DonRoe doktrina? Direkt je okupio panel kojeg čine eurozastupnik, naftni stručnjak i povjesničar.

Davor Ivo Stier, eurozastupnik i bivši ministar vanjskih poslova: "Doista postoji indicija da je došlo tj. da se obavještajnim kanalima pripremalo i Delcy Rodrigez je očito bila spremna".

Tvrtko Jakovina, povjesničar odgovara je li posrijedi trgovina drogom ili nafta: "Ha, ima nešto malo i droge, ali uglavnom je nafta".

No iako se kupa u nafti, Venezuela je proizvodi vrlo malo. Madurov prethodnik Chavez nacionalizirao je naftnu industriju i izbacio velike multinacionalne kompanije - što je dovelo do sankcija i pada proizvodnje.

"Bila je nemoguća nabava opreme, znanja i novih tehnologija tako da je proizvodnja rapidno padala i došlo je do toga da danas Venezuela ne proizvodi nikakve značajne količine nafte. Oko milijun barela dnevno za takvu zemlju je vrlo malo u odnosu na ono što je prije bilo", kaže stručnjak za energetiku Davor Štern.

Sada Trump najavljuje modernizaciju proizvodnje i zlatno doba za Venezuelu i još zlatnije za američke naftne kompanije. Usput je poslao poruku Kinezima koji su došli u Trumpovo dvorište.

Tvrtko Jakovina, povjesničar: "Živimo u jednom drugačijem poretku i manje ćemo govoriti o međunarodnom pravu, a više ćemo govoriti što je nečijoj glavi i koliko tko tenkova ima".

Više pogledajte u prilogu.