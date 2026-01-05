Svoju stranu priče podijelile žene koje su pronašle štence

UŽAS KOD VELIKE GORICE /

Policiji su se javile dvije žene koje su snimljene kako u vrećici u Lukavcu pokraj Velike Gorice ostavljaju štence. Ubrzo su uginuli. Tvrde da su vrećicu pronašle i da su životinjama pokušale pomoći. Skrivenog identiteta, svoju stranu priče ispričale su našoj Marini Brcković.

U grmlju pored ceste pronašle su vrećicu iz koje su čule zvukove. Snimku su nam poslale dvije žene koje su prvog dana nove godine kod vatrogasnog doma ostavile sedam štenaca koji su uginuli od hladnoće. Obje su s otoka Korčule. Tvrde da su vrećicu pronašle u šetnji i da su životinje zapravo pokušale spasiti:

"Prvi dan nove godine odlučili smo provesti u šetnji i dok smo šetale, vidjele smo čvrsto zavezanu kesu koja visi na grani i s koje smo čuli mijaukanje. Bila nam je muka jer smo znali da će te životinje uginuti ako ništa ne napravimo. Evo, iskreno nisam detaljno niti zagledala u kesu i mi smo zaključili da se radi o mačićima."

Na pitanje kako to da nisu pogledale u vrećicu ovako odgovaraju: "Ja ne želim taj osjećaj, to je toliko gnjusni čin, meni je to bilo prestrašno zaviriti unutra."