Pitali smo vas kada planirate raskititi bor, ovo su vaši odgovori

TEMA DANA /

S krajem blagdanskog vremena skidaju se božićni ukrasi pa se uz ceste već pojavljuju i prvi odbačeni borovi. Zagrebački Holding najavljuje kako Zrinjevac kreće s besplatnim odvozom drvaca od srijede te pozivaju građane da svoja prirodna božićna drvca odlože na najbližu javnu zelenu površinu.

No, kažu kako površina treba biti dostupna vozilima Zrinjevca te da drvca ne smiju ometati promet i pješake. Crkva pak podsjeća kako se drvca ne trebaju raskititi do Sveta tri kralja, nego se mogu imati do blagdana Krštenja Gospodinova, odnosno do nedjelje 11. siječnja. Postoji i još stariji običaj prema kojem se božićni ugođaj u kući čuva sve do blagdana Svijećnice početkom veljače. Što pak građani misle, pogledajte u prilogu