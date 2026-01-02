FREEMAIL
Najbizarnije teme RTL Direkta u 2025.: Utrka spermija, kokain u škampima i 'Pačja škola' u Saboru

Direktova rubrika koju ste lani najviše gledali je 'Mooolim'. 2,4 milijuna ljudi na Tik Toku je vidjelo moju najdražu vijest: onu o sredozemnoj medvjedici koja se ponovno pojavila u Jadranu. Isto toliko zanimao je morski pas od 8 metara. Čudili smo se lani svakakvim beštijama, baki od 90 godina koja ostima lovi hobotnicu. Ćelavom kancelaru koji na frizuru troši 12 tisuća eura. Smrti Marge u Simpsonima. Više pogledajte u videu. 

 

 

2.1.2026.
7:32
RTL Direkt
MolimRtl Direkt
