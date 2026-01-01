Prvi čovjek Janafa otkrio što su ponudili Mađarima, uvjerava: 'Očekujemo pregovore!'

'CIJENA JE NORMALNA' /

Što američka odluka znači za Janaf, ali i kako će se razriješiti spor s Mađarima oko cijene transporta nafte kroz Hrvatsku za RTL Danas komentirao je prvi čovjek Janafa, Stjepan Adanić.

On kaže da su kapaciteti Janafa takvi da se mogu zadovoljiti sve potrebe Mađara.

"I to na siguran i efikasan način, po normalnim, ekonomskim cijenama. Međutim, oni imaju veliki diskont na rusku naftu i na neki način kalkuliraju s tim diskontom. Što se ruske nafte tiče, mi smo njima ponudili od 2 milijuna do 11 milijuna tona nafte na godišnjoj razini, a možemo čak i više po našim kapacitetima, i to do 15 milijuna tona godišnje. Neobvezujućih ponuda je otišlo i očekujemo u siječnju ove godine pregovore ovdje u Zagrebu ili eventualno u Budimpešti, da se dogovorimo o količinama i o cijeni nafte za njihove potrebe", rekao je.

Na pitanje ima li pozitivnih signala iz Mađarske da bi bili zainteresirani za veće količine, rekao je da interes postoji te da su pregovarali.