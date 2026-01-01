FREEMAIL
ŽURILO IM SE /

Dok se na trgovima slavilo, u rodilištima se čuo prvi plač: Maris, Vid i Nikol su naše prve bebe

Dok se na trgovima čestitala Nova godina, u rodilištima se čuo i prvi plač točno u ponoć. U šibenskom rodilištu stigla je kći Maris u obitelj pjevača Marka Škugora. Trideset sekundi kasnije rodio se i maleni Vid u varaždinskom rodilištu, a potom i Nikol u riječkom. 

Njih troje prve su bebe rođene u prvoj minuti nakon ponoći u Hrvatskoj. Mame i bebe se dobro oporavljaju, a liječnički tim nada se da će 2026. biti s još više rođenih beba, kako bi se obrnuo negativni trend. Više pogledajte u videu. 

1.1.2026.
16:41
RTL Danas
Prve BebeNova GodinaRodilište
