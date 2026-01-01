Kartica radi, račun plače: Hrvati u prosincu potrošili 3,7 milijardi eura

OBARAMO REKORDE /

U novu godinu s zatvorenim trgovinama, ali u dvanaestom mjesecu su i oni i novčanici bili, sudeći po potrošnji – puni. S prvim danom nove godine kreće suočavanje sa stvarnošću. A kad se sve zbroji i provjeri stanje na računu, mnogima bi se moglo zavrtjeti u glavi. Potrošnja premašila 667 milijuna eura Prema podacima Porezne uprave, samo u zadnjem tjednu prosinca potrošili smo više od 667 milijuna eura. Više pogledajte u prilogu Kristine Čirjak