Panika, tankeri i Puškin! Vučić recitira, Janaf šalje naftu, Srbija na rubu krize

DRAMA U SUSJEDSTVU /

z SAD-a je stiglo zeleno svjetlo, hrvatski Janaf ponovno može slati naftu prema srpskoj rafineriji Pančevo. Srpski predsjednik Aleksandar Vučić na Staru godinu javio je da će, u slučaju dobre vijesti, recitirati Puškinovog Onjegina dok piše Tatjani – i to na ruskom. "Da se narod zabavi, da mi se smiju ljudi… toliko ću sretan da budem… a pjevanje ću da ostavim Dačiću", rekao je. Najbrža opcija je kupovina nafte iz skladišta u Omišlju. U slučaju nabavke na Mediteranu, transport do Krka trajat će nekoliko dana – kaže član Uprave Janafa Vladislav Veselica koji je radio na dobivanju licence. Više pogledajte u prilogu Ane Mlinarić