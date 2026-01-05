Prva dama Francuske na sudu obranila svoj identitet: Ovo je tek početak veće bitke

'NIJE MUŠKARAC' /

Deset osoba proglašeno je krivima za nasilje na internetu nad prvom damom Francuske, Brigitte Macron. Kažnjeni su zbog širenja laži na društvenim mrežama, prvenstveno tvrdnji da je Brigitte zapravo muškarac. Bizarne teorije zavjere kruže internetom još od izbora Emmanuela Macrona 2017., a svaka objava u trenutku se pregleda desetke, pa i stotine tisuća puta.

'Naravno da nitko ne smije dirati u moje podrijetlo – to je nedopustivo. Rodni list nije beznačajan dokument. To je zapis u kojem otac ili majka prijavljuju svoje dijete i potvrđuju tko je ono. S takvim se stvarima ne igra', komentirala je prva dama Francuske.

No pobjeda u Parizu tek je početak veće pravne bitke koja čeka bračni par Macron. Više pogledajte u prilogu