Kako su uginuli štenci? Žene otkrile je li im žao: 'Događa se javni linč na naše obitelji'

Policiji su se javile dvije žene koje su snimljene kako u vrećici u Lukavcu pokraj Velike Gorice ostavljaju štence. Ubrzo su uginuli. Tvrde da su vrećicu pronašle i da su životinjama pokušale pomoći. Skrivenog identiteta, svoju stranu priče ispričale su našoj Marini Brcković.

U grmlju pored ceste pronašle su vrećicu iz koje su čule zvukove. Snimku su nam poslale dvije žene koje su prvog dana nove godine kod vatrogasnog doma ostavile sedam štenaca koji su uginuli od hladnoće. Obje su s otoka Korčule. Tvrde da su vrećicu pronašle u šetnji i da su životinje zapravo pokušale spasiti:

"Prvi dan nove godine odlučili smo provesti u šetnji i dok smo šetale, vidjele smo čvrsto zavezanu kesu koja visi na grani i s koje smo čuli mijaukanje. Bila nam je muka jer smo znali da će te životinje uginuti ako ništa ne napravimo. Evo, iskreno nisam detaljno niti zagledala u kesu i mi smo zaključili da se radi o mačićima."

Na pitanje kako to da nisu pogledale u vrećicu ovako odgovaraju: "Ja ne želim taj osjećaj, to je toliko gnjusni čin, meni je to bilo prestrašno zaviriti unutra."

'Udruge su nam okrenule leđa'

Poslale su nam dokaze da su zvale nekoliko udruga kao i sklonište za životinje u Velikoj Gorici, no oni su im poručili da mačiće ne primaju: "Udruge koje smo nazvali ili nam se nisu javile ili su nam okrenule leđa. U tom trenutku nastaje panika, više nismo znali što ćemo, vremena nismo imali i poslušali smo savjet prolaznika koji nam je rekao da ostavimo vrećicu na javnom vidljivom mjestu da netko te životinje nađe. Napravili smo što smo mogli u tom trenutku, no ono što se događa sad je javni linč na naše obitelji."

Iz Skloništa Velika Gorica potvrđuju da su njihove pozive primili i da je točno da mačke ne zbrinjavaju. Iz udruge "Prijatelji životinja" poručuju da treba provjeriti sve činjenice, ali isto tako ističu: "Napuštanje životinja se dogodilo, zabilježeno je kamerom, vidi se tko je napravio, dakle, sama odgovornost definitivno ostaje. Olakotne okolnosti su stvar istrage i naravno provjera činjenica", rekao nam je Luka Oman, predsjednik udruge Prijatelji životinja.

Žene smo pitali kako to da nisu probale nazvati dežurnog veterinara: "Doživjeli smo i stres, pogotovo kad smo toliko odbijenica primili."

Barem da ste ih negdje na toplom ostavili, a ne na hladnoći takvoj. "Nažalost, nismo imali vremena. Brinemo, same imamo pse. Da sam imala toplo mjesto, ja bih im ga dala."

Javile su korčulanskoj policiji

Žurile su, kažu, za Korčulu, a nakon što se snimka kako ostavljaju štence proširila na društvenim mrežama, same su se javile u policijsku postaju, što nam i potvrđuje dubrovačko-neretvanska policija: "Možemo potvrditi kako su 4. siječnja 2026. u prostorije PP Korčula pristupile dvije osobe s otoka Korčule s kojima su policijski službenici obavili razgovor vezano za događaj na području Lukavca pokraj Velike Gorice. O navedenom je upoznata mjesno nadležna postaja koja provodi daljnje kriminalističko istraživanje."

Istragu bi, ističe Oman, trebalo i proširiti: "Pa da se vidi zapravo čiji su to štenci, tko nije napravio zakonsku obvezu kontrole razmnožavanja životinja."

Žene smo na kraju pitali je li im žao i što bi drugačije napravile: "Da, vjerojatno bismo nazvali 112, iako smo tada mislili da je to isključivo za pomoći ljudima."

Pomoći štencima kada su konačno pronađeni, nažalost, više nije bilo. A napuštanje i ubijanje životinja kažnjava se do dvije godine zatvora.