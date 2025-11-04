Ovako izgleda spašeni pas iz romskog naselja: 'Imao je rane na sebi, pun parazita'

U romskim naseljima Međimurja azil Prijatelji Čakovec nedavno je spasio 37 pasa, mnogi u teškom stanju, puni parazita i rana. „Imao je rane po sebi, pun je parazita. U teškom smo ga stanju pronašli“, rekla je za 24 sata voditeljica azila Aleksandra Hampamer.

"Dotakle su nas scene na koje smo naišli. Pronašli smo davno izgubljenog ovčara. Imao je na sebi čip pa smo ga uspjeli vratiti i vlasnicima koji su ga tražili. Kujice su skotne, sa štencima. Velik dio njih vrlo brzo bi se i oštenio. Pas koji je u najlošijem stanju po sebi, osim rana, ima izrasline. Stravično", šokirano priča Aleksandra Hampamer.

Dio pasa je dobro, no veliki broj životinja zahtijeva hitnu veterinarsku pomoć i zbrinjavanje, a neke su skotne i uskoro će imati štence.

Problem je dugogodišnji – od 2018. spašeno je već više od 900 pasa, no stalni priljev novih životinja otežava rad skloništa.

"Mnogi psi dolaze iz istih kuća, a vlasnici ih ne cijepe, ne čipiraju i ne brinu o njima“, dodaje Hampamer. Čakovečki azil suočava se s ogromnim pritiskom, jer nova akcija spašavanja znači odgodu pomoći drugim psima koji čekaju svoj red.

Gašenje požara žličicom vode

Situacija je posebno kritična u romskim naseljima poput Kuršanca, Gornjeg Kuršanca, Orehovice i Pribislavca, gdje psi žive na ulici i nekontrolirano se razmnožavaju. Udruga i lokalne vlasti ulažu stotine tisuća eura u veterinarske zahvate, kastracije i zbrinjavanje, no resursi nisu dovoljni.

"Nažalost, sav trud čakovečkog skloništa da pomogne psima iz romskih naselja samo je gašenje požara žličicom vode. Dok drugdje u Hrvatskoj građani plaćaju 150 eura kazne ako psa ne drže na povodcu, u romskim naseljima psi lutaju bez nadzora, necijepljeni, nekastrirani i nemikročipirani. Mačaka gotovo da i nema jer ne prežive. Koji god propis mještani prekrše, za njih nema posljedica – nema ovrhe, zatvora, gubitka socijalnih prava ni promjene ponašanja“, upozorava Snježana Klopotan Kačavenda iz udruge Prijatelji životinja.

Problemi se dodatno kompliciraju jer zakoni ne vrijede jednako za sve: psi lutaju necijepljeni i nekontrolirani, a kazne se rijetko naplaćuju jer su prekršitelji često korisnici socijalne pomoći. Udruga stoga poziva državu na hitnu koordiniranu akciju svih resora kako bi se uspostavio red, odgovornost i jednaki uvjeti za sve građane.

