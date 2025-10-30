Beba od tri mjeseca pronađena s monstruoznim ozljedama: Za ubojstvo osuđeni majka i otac

Roditelji koji su sustavno zlostavljali svog tromjesečnog sina proglašeni su krivima za njegovo ubojstvo na Krunskom sudu u Liverpoolu u četvrtak. Miguel Pirjani pronađen je bez svijesti u obiteljskom domu u Seacombeu, 24. studenog prošle godine. Odvezen je u bolnicu s prijelomima kostiju i krvarenjem u mozgu. Preminuo je pet dana kasnije, piše Metro.co.uk.

Otac Klevi Pirjani (37) i dječakova majka Nivalda Santos Pirjani (34), optuženi su za ubojstvo i uzrokovanje ili dopuštanje smrti djeteta. Tužitelji su optužili par za sustavno zlostavljanje svog djeteta sve do njegove smrti.

"Koliko god je dijete bilo ovisno o roditeljima za svoju dobrobit, roditelji nisu ništa učinili da spriječe njegovu smrt", rekao je tužitelj Peter Wright.

Klevi je nazvao hitnu pomoć neposredno prije podneva kako bi prijavio da je dojenče prestalo disati, čulo se na sudu.

'Prestalo je disati'

"Zanimljivo je da je svog sina nazivao 'ono'. Jednostavno je prestalo disati", rekao je tužitelj. Dječak je imao srčani zastoj kad je stigla hitna pomoć. Prevezen je u bolnicu u teškom stanju.

Pretrpio je prijelome desne ključne kosti, lijeve nadlaktice i lijeve potkoljenice, kao i krvarenje u mrežnici. Lubanja mu je bila pomaknuta. Miguel je imao modrice na lijevoj strani glave i pukotinu na lubanji. Isključen je s aparata za održavanje života 29. studenog 2024. Ozljede su bile "nepopravljive".

"U trenutku njegove smrti, majci je bilo dopušteno držati ga za ruku. Čulo se kako je rekla: 'Trebala sam te zaštititi'", dodao je tužitelj.

Optuživali jedan drugoga

Roditelji su na početku negirali optužbe, ali Nivalda je kasnije promijenila iskaz i priznala krivicu. Tužitelji to, međutim, nisu prihvatili i nastavili su sa suđenjem po svim točkama optužnice. Tijekom trotjednog suđenja, roditelji su jedan drugoga optuživali, a Nivalda je tvrdila da je Klevi izgubio kontrolu i udario Miguela glavom.

Oboje su proglašeni krivima, a kazna će im biti izrečena naknadno.

"Ovo je bilo uistinu šokantno ubojstvo bebe Miguela Pirjanija i za nas je istraga bila izuzetno uznemirujuća. Miguel je imao samo tri mjeseca kada mu je život tragično prekinut nasilnim rukama roditelja. Današnja osuda Klevija i Nivalde izuzetno je srceparajuća jer je Miguel tragično izgubio život od strane vlastitih roditelja koji su ga trebali njegovati i štititi od zla", rekla je inspektorica Holly Chance.

