Curica (5) bacila novorođenu sestru kroz prozor: Ljudi ugledali sablastan prizor

Novorođena beba preminula ju je nakon što ju je navodno njezina sestra (5) bacila kroz prozor s visine od oko 12 metara u ruskom selu Vasiljevo, objavio je Daily Mail u ponedjeljak.

Policija je navela da je majka djevojčice ostavila same kod kuće, a suprug je bio na poslu. Očevici su čuli kako curica vrišti s prozora na četvrtom katu, a zatim su na betonu ugledali nepomičnu bebu. Dodali su da su im se od uznemirujućeg prizora "odsjekle noge".

Hitna pomoć pojurila je na mjesto tragedije, ali mogli su samo konstatirati smrt bebe stare tek 21 dan. Pokrenut je kazneni postupak, a majci prijeti zatvorska kazna.

Utvrđuju se sve okolnosti

Istražitelji pokušavaju utvrditi je li petogodišnjakinja bila "ljubomorna" na novorođenče. "Djevojčica je bila uznemirena jer je u stanu bila još jedna beba te je iz ljubomore bacila novorođenče kroz prozor", piše u jednom izvješću koje se poziva na lokalne izvore.

Utvrđuje se i razlog zbog kojeg je majka ostavila dvije kćeri same u stambenoj zgradi. Jedno izvješće sugerira da je bila u posjeti prijateljici.

