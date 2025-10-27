Dvojica Hrvata i Srbin umrli dok su bježali od policije: BMW-om preletjeli preko mosta

Dvojica Hrvata (25, 31) i Srbin (34) poginuli su u subotu kod njemačkog Braunschweiga dok su bježali od policije, objavila je u ponedjeljak Njemačka novinska agencija (dpa), a prenio Fenix.

Policija je navela da je 34-godišnji Srbin bio za volanom automobila te da je pokušao izbjeći rutinsku kontrolu na autocesti. Vozilom je projurio pored policajaca koji su ga izgubili iz vida. Pronašli su ga nakon desetak minuta kada su građani prijavili nesreću.

Preletjeli ogradu mosta

Vjeruje se da je izgubio kontrolu prilikom pretjecanja i sudario se s automobilom u suprotnoj zraci i potom preletio ogradu mosta. Trojica putnika iz tog vozila su poginula dok su u automobilu u koji je Srbin naletio teško ozlijeđena dva njemačka državljanina iz Hamburga, od kojih je jedan kritično.

Glasnogovornik policije istaknuo je da je u tijeku istraga koja bi trebala utvrditi sve okolnosti tragedije, kao i motiv vozača za bijeg od kontrole.

Spiegel piše da je Srbin upravljao automobilom marke BMW.

Završili na dnu kanala

Portal Traunsteiner Tagblatt ističe da je automobil satima ostao na dnu kanala, a hitne službe uz veliki napor uspjeli su ga izvući tek kasno u subotu navečer. "Nijedan kolega koji je bio tamo nikada nije doživio nešto slično", istaknuo je glasnogovornik vatrogasne službe.

Društvenim mrežama proširila se uznemirujuća snimka nesreće.

Ronioci su tijekom subote navečer pretraživali kanal u potrazi za tijelima. Vatrogasci su kazali da je jedan muškarac pronađen kako beživotno pluta na površini vode, dok su druga dvojica bila zarobljena u automobilu.

Isprva su uspjeli izvući tek dva tijela, a potom su službe zatražile brod za spašavanje i posebnu dizalicu kako bi došli do trećeg.

