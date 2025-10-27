Zastrašujuća snimka nesreće: Vozač 30 sekundi gledao u mobitel pri brzini od 121 km/h

Videozapis koji se nedavno pojavio na Redditu ostavio je tisuće korisnika u šoku i nevjerici. Snimka, zabilježena 16. listopada kamerom unutar vozila negdje u Aziji, vjerojatno u Kini, prikazuje vozača koji gotovo pola minute potpuno ignorira cestu dok se kreće velikom brzinom, što je dovelo do razornog sudara.

Iako ne možemo potvrditi autentičnost snimke, ona svakako služi kao jezivo upozorenje na smrtonosne posljedice ometene vožnje.

Snimka od 30 sekundi prikazuje vozača kako opušteno pregledava sadržaj na svom pametnom telefonu dok se vozilo kreće brzinom od 121 km/h. U automobilu se nalaze i dvije putnice koje spavaju, nesvjesne opasnosti u kojoj se nalaze. Vozač za to vrijeme tek dvaput na djelić sekunde podiže pogled prema cesti. Mirna scena naglo se prekida kada automobil silovito udara, brutalno budeći putnike.

Ponavljamo, autentičnost snimke nije potvrđena, ali reakcije na Redditu bile su brze i žestoke, a korisnici su izražavali bijes i zgražanje nad takvom razinom nemara.

Rasprava o tehnologiji i lažnom osjećaju sigurnosti

"Pogledao je cestu dvaput u 30 sekundi. Zastrašujuće je i pomisliti da ovakvi ljudi postoje na cestama", stoji u najpopularnijem komentaru. Drugi je korisnik izračunao da je vozač zapravo vozio naslijepo: "Pri 121 km/h, u 30 sekundi prijeđete 1.008 metara. To je cijeli kilometar bez gledanja na cestu."

Mnogi korisnici bili su toliko zapanjeni vozačevom mirnoćom da su u početku pomislili kako se radi o autonomnom vozilu koje je doživjelo kvar. Međutim, rasprava se brzo usmjerila na utjecaj modernih sustava za pomoć u vožnji.

Neki smatraju da tehnologije poput pomoći pri održavanju vozne trake i adaptivnog tempomata stvaraju lažan osjećaj sigurnosti, potičući vozače da postanu manje pažljivi.

"Krivim adaptivni tempomat i sva ta pomagala. Zbog njih ljudi misle da ne moraju aktivno voziti", napisao je jedan komentator. Posebno je šokantna činjenica, kako su mnogi primijetili, da vozač ni u trenutku sudara nije ispustio mobitel kako bi pokušao upravljati vozilom s obje ruke.

Mračni podsjetnik na globalni problem

Ovaj viralni video služi kao mračan podsjetnik na globalni problem, pogotovo u vrijeme kada brojne države postrožuju zakone protiv ometene vožnje.

Upravo u listopadu 2025., kada je video objavljen, na snagu stupaju novi, stroži propisi u SAD-u i Australiji, koji uključuju visoke novčane, pa čak i zatvorske kazne. Statistički podaci su neumoljivi: korištenje mobitela tijekom vožnje povećava rizik od nesreće za čak 23 puta, a stručnjaci tu opasnost uspoređuju s vožnjom preko cijelog nogometnog igrališta zavezanih očiju. Ovaj videozapis jasno pokazuje da nijedna poruka ili objava nije vrijedna ugrožavanja vlastitog i tuđih života.

