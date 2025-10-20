Prometni stručnjak upozorio Hrvate: 'To je kao da djetetu date oružje u ruke'

Prošlog mjeseca u ulici Gospe od Sniga u Segetu Donjem dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo sedmogodišnje dijete. Dječak rođen 2018. godine upravljao je malim sportskim motociklom koji nije niti smio biti na cesti, te se zabio u traktor.

Antonela Lolić, glasnogovornica Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, potvrdila je:

"Na području Segeta Donjeg dogodila se teška prometna nesreća u kojoj je sudjelovalo dijete rođeno 2018. godine. On je motociklom prednjim dijelom udario u traktor. Dijete je zadobilo teške tjelesne ozljede."

Kaznena prijava roditeljima

Motor kojim je upravljao može postići brzinu do 70 kilometara na sat, no nije imao homologacijske dokumente niti je smio biti na cesti.

Marko Ševrović s Fakulteta prometnih znanosti u Zagrebu pojašnjava: "Riječ je o motoru koji nema uopće homologacijske dokumente i nema mogućnost registracije za cestovnu upotrebu. Radi se o malom sportskom motoru koji se može koristiti isključivo za sportska natjecanja ili vožnje u strogo kontroliranim uvjetima."

Protiv roditelja djeteta podnesena je kaznena prijava zbog povrede djetetovih prava.

Porazna statistika

Lana Peto Kujundžić, sutkinja Visokog kaznenog suda, objašnjava pravni proces:

"Kada se podnosi kaznena prijava, ona ide državnom odvjetniku. Državni odvjetnik istražuje ima li kaznenog djela i odlučuje hoće li pokrenuti istragu i koje će dokaze pribaviti. U ovom slučaju postoji osnovana sumnja da su roditelji djetetu motocikl dali još u travnju."

Statistike pokazuju da je u 2024. godini prijavljeno 3.167 kaznenih djela povrede dječjih prava, od čega je 2.276 prijava zabilježeno u prvih devet mjeseci. Za usporedbu, prošle godine u istom razdoblju bilo je 2.403 prijave.

Ozbiljne ozljede

S obzirom na težinu ozljeda, liječnici upozoravaju na porast ozbiljnih slučajeva, često povezanim s nesrećama djece na romobilima i sličnim vozilima.

Mario Kurtanjek, specijalist dječje kirurgije u Klinici za dječje bolesti Zagreb, navodi: "To su teške ozljede mozga, zatim teški prijelomi kostiju lica i dugih kostiju ekstremiteta. U pravilu kod takvih teških neurotrauma najčešće imamo krvarenja u mozak."

Posljednji slučaj zabilježen je prije dva dana, kada je 13-godišnjakinja pala s romobila. Nakon operacije, nalazi se izvan životne opasnosti.

'Dijete s oružjem u rukama'

Marko Ševrović dodatno upozorava:

"To su stvari koje su izrazito opasne. Radi se praktički o istoj stvari kao da djetetu date oružje u ruke. Dijete ne zna rukovati takvim vozilom i nema psihofizičke sposobnosti za upravljanje u prometu."

Prema policijskim podacima, prošle godine je zabilježeno 650 slučajeva u kojima su djeca upravljala motornim vozilima, što je rezultiralo u 153 prometne nesreće, od kojih je u četiri slučaja bilo smrtno stradalih.