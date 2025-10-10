Pala banda džeparica u Zagrebu, razotkrivene podle tajne: 'Jedna priđe sprijeda, a druga iza'

Posljednjih šest mjeseci banda džeparica pljačkala je starije ljude u centru Zagreba i na području Maksimira.

Otimali su im novčanike na cesti te organizirano pljačkale u javnom prijevozu. No policija im je ipak stala na kraj. Dvadesetdvogodišnja članica razbojničkog klana je uhićena, a za preostalim trima članicama bande policija traga. Žrtve džeparica uglavnom su bile ženske osobe starije dobi.

O detaljima ove priče reporter RTL Danas Boris Mišević razgovarao je s voditeljem Odjela za imovinske delikte zagrebačke policije Ivanom Kuharom.

Kako je ova grupa radila?

Džeparenje i dalje gotovo svakodnevno prisutno u Zagrebu. Ne samo ova grupa, nego općenito svi džepari rade na isti način. Njih dvoje troje kada snime žrtvu i fokusiraju se na nju, onda joj prilaze, pogotovo u zonama tramvajskih stanica.

Koriste gužvu zapravo? Dogodi se dodir koji simulira dodir gužve, a zapravo je krađa?

Kad čine džepnu krađu, uglavnom simuliraju gužvu. Jedna od njih će stati ispred žrtve, zastati i stvoriti osjećaj gužve, druga će doći iza nje i gurati u leđa. Taj će trenutak iskoristiti da gurne ruku u torbu žrtve i izvuče novčanik. Treća ili četvrta osoba ih okruži, zaštiti jaknama, torbicama ili šalovima i prikrije da nitko ne vidi što rade.

Na što građani trebaju misliti, posebno stariji?

Prije svega kad se nalaze na javnom mjestu, da paze na sebe i svoje stvari. Ako imaju torbu ili ceker, neka ga uvijek drže s prednje strane da je u vidokrugu ili 'pod rukom'. Neka izbjegavaju gužvu. To je ono što džepari koriste. Neka se maknu malo sa strane da drugi ljudi uđu u tramvaj, a onda neka ulaze. Novčanike i vrijedne stvari nikad ne bi trebali nositi direktno u džepu. Neka stave u unutarnji pretinac torbe da su bolje zaštićeni. Tu džepari uglavnom odustaju i ne žele srljati, iako ima i onih upornijih.

Očito imaju taktiku. Kad kažete organizirana grupa, onda je to doslovno organizirana u svim elementima postupanja?

Nije organizirani kriminal, ali oni jesu dobro uigrana ekipa koja to radi već jako dugo. Školuju se od malih nogu hajdemo reći, ali nastojimo to spriječiti. Svaki put kada nešto naprave mi to pratimo i u toku smo. Možemo uvijek provesti istragu i procesuirati kazne.