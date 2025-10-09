Policija uhitila kradljivicu koja je ordinirala po tramvajima, još se traga za pomagačicama

Zagrebačka policija je uhitila 22-godišnjakinju koju se sumnjiči za niz drskih krađa počinjenih na području centra grada, Medveščaka i Maksimira.

Mlada žena je, kako se sumnja, zajedno s najmanje tri za sada nepoznate pomagačice, od početka ožujka do početka rujna ove godine krala novčanike starijim i teško pokretnim osobama, uglavnom u javnom gradskom prijevozu i na ulici, priopćili su iz PU zagrebačke.

Kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je skupina počinila ukupno sedam kaznenih djela - četiri krađe, dvije teške krađe i jedan pokušaj računalne prijevare. Njihova metoda bila je uhodana: koristile bi gužvu u tramvajima ili na autobusnim stajalištima kako bi neprimjetno prišle žrtvama i opljačkale ih.

Pljačkale po tramvaju i autobusnim stajalištima

Tako su 5. ožujka u tramvaju na putu prema Trgu bana Jelačića 69-godišnjakinji iz torbice ukrale novčanik s novcem, dokumentima i karticama. Uhićena 22-godišnjakinja je potom pokušala podići novac s ukradene kartice na bankomatu, no bezuspješno. Sličan scenarij ponovio se i desetak dana kasnije na autobusnom stajalištu u Maksimiru, gdje su iskoristile nepažnju 86-godišnjakinje prilikom ulaska u autobus.

Krađe su se nastavile i tijekom ljeta. Početkom kolovoza na ulici u centru grada s leđa su prišle 75-godišnjakinji i ukrale joj novčanik. Krajem istog mjeseca, ponovno u tramvaju prema centru, iskoristile su gužvu i opljačkale 72-godišnjakinju, a samo pet dana kasnije na isti je način bez novčanika ostao i 87-godišnjak.

Posljednja zabilježena krađa dogodila se 1. rujna, također u tramvaju, gdje je jedna od kradljivica 65-godišnjakinji odvraćala pažnju, dok joj je 22-godišnjakinja krala novčanik iz torbice.

Ukupna materijalna šteta procjenjuje se na oko 1440 eura. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičena 22-godišnjakinja predana je pritvorskom nadzorniku, a nadležnom državnom odvjetništvu podneseno je posebno izvješće.

