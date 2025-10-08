BRUTALNI PRIZORI /

Stravične scene brutalnog sudara kraj West Gatea: Četvero ozlijeđenih!

Foto: Facebook/policija Zaustavlja-krapinsko Zagorska županija/screenshot

Htina pomoć još nije stigla na mjesto nesreće kao ni policija

8.10.2025.
16:46
Tajana Gvardiol
Facebook/policija Zaustavlja-krapinsko Zagorska županija/screenshot
Teška prometna nesreća dogodila se u srijedu na lokalnoj cesti Zaprešić - Jarek poslje nadvožnjaka u smjeru West Gate-a.

PU zagrebačka potvrdila nam je da su sudar, najvjerojatnije frontalni, bio u 15.20 sati. U nesreći je ozlijeđeno četvero ljudi. U tijeku je policijski očevid nakon kojeg će biti poznato više infromacija. 

Promet u prekidu

Promet je u prekidu, objavljeno je na Facebook stranici "Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija".

Prema fotografiji koja je objavljena čini se da su se dva automobila frontalno sudarila. U trenutku objave fotografije, htina pomoć još nije stigla na mjesto nesreće kao ni policija.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravični prizori kaosa na A3: Smrskani auti, jedna osoba je poginula

West GatePrometna NesrećaZaprešić
