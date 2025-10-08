Stravične scene brutalnog sudara kraj West Gatea: Četvero ozlijeđenih!
Htina pomoć još nije stigla na mjesto nesreće kao ni policija
Teška prometna nesreća dogodila se u srijedu na lokalnoj cesti Zaprešić - Jarek poslje nadvožnjaka u smjeru West Gate-a.
PU zagrebačka potvrdila nam je da su sudar, najvjerojatnije frontalni, bio u 15.20 sati. U nesreći je ozlijeđeno četvero ljudi. U tijeku je policijski očevid nakon kojeg će biti poznato više infromacija.
Promet u prekidu
Promet je u prekidu, objavljeno je na Facebook stranici "Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija".
Prema fotografiji koja je objavljena čini se da su se dva automobila frontalno sudarila. U trenutku objave fotografije, htina pomoć još nije stigla na mjesto nesreće kao ni policija.
POGLEDAJTE VIDEO: Stravični prizori kaosa na A3: Smrskani auti, jedna osoba je poginula