Stravične scene brutalnog sudara kraj West Gatea: Četvero ozlijeđenih!

Teška prometna nesreća dogodila se u srijedu na lokalnoj cesti Zaprešić - Jarek poslje nadvožnjaka u smjeru West Gate-a.

PU zagrebačka potvrdila nam je da su sudar, najvjerojatnije frontalni, bio u 15.20 sati. U nesreći je ozlijeđeno četvero ljudi. U tijeku je policijski očevid nakon kojeg će biti poznato više infromacija.

Promet u prekidu

Promet je u prekidu, objavljeno je na Facebook stranici "Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija".

Prema fotografiji koja je objavljena čini se da su se dva automobila frontalno sudarila. U trenutku objave fotografije, htina pomoć još nije stigla na mjesto nesreće kao ni policija.

POGLEDAJTE VIDEO: Stravični prizori kaosa na A3: Smrskani auti, jedna osoba je poginula