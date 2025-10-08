Krš i lom u centru Zagreba: 'Jedan je auto završio na krovu, vatrogasci izvlače osobu'

U poslijepodnevnim satima došlo je do prometne nesreće kod Vukovarske ulice u Zagrebu.

Prema snimci koju smo dobili od čitateljice, jedan je auto završio na krovu, a na mjesto nesreće stigli su i vatrogasci.

Na snimci se vidi da je u nesreći sudjelovao još jedan automobil. Zbog nesreće se trenutno stvaraju velike gužve.

Iz zagrebačke policije za net.hr potvrdili su da su dojavu o sudaru dvaju vozila dobili u 16.15 sati.

"Zasad nema informacija o ozlijeđenima, a jedan auto je završio na krovu. Okolnosti nesreće bit će poznate nakon očevida koji je trenutno u tijeku.