Pronađeni maloljetnici koji su mlatili muškarca (72) na Bačvicama, oglasila se policija
Nakon ispitivanja splitska policija je utvrdila postojanje osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo nasilničkog ponašanja
Splitska policija pronašla je maloljetnike koji su, na uznemirujućoj snimci, šakama i nogama tukli 72-godišnjeg muškarca na Bačvicama. U službene prostorije dovedeni su 14-godišnjak i 15-godišnjak.
Nakon ispitivanja splitska policija je utvrdila postojanje osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo nasilničkog ponašanja. Danas su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku.
"Radi se o dvojici maloljetnika rođenima 2010. i 2011. godine. Zbog njihove dobi u postupak su uključeni specijalizirani policijski službenici, ali i djelatnici Zavoda za socijalni rad", rekla je glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske Antonela Lolić.