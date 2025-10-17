Pronađeni maloljetnici koji su mlatili muškarca (72) na Bačvicama, oglasila se policija

Splitska policija pronašla je maloljetnike koji su, na uznemirujućoj snimci, šakama i nogama tukli 72-godišnjeg muškarca na Bačvicama. U službene prostorije dovedeni su 14-godišnjak i 15-godišnjak.

Nakon ispitivanja splitska policija je utvrdila postojanje osnovane sumnje da su počinili kazneno djelo nasilničkog ponašanja. Danas su uz kaznenu prijavu predani pritvorskom nadzorniku.

"Radi se o dvojici maloljetnika rođenima 2010. i 2011. godine. Zbog njihove dobi u postupak su uključeni specijalizirani policijski službenici, ali i djelatnici Zavoda za socijalni rad", rekla je glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske Antonela Lolić.