Krvava tučnjava na svadbi, potezali boce i nož: Muškarac s posjekotinama završio u bolnici

Proslava vjenčanja u kvartu Tonndorf u njemačkom Hamburgu u subotu navečer završila je brutalnim fizičkim obračunom, javlja Fenix.

U krvavoj tučnjavi sudjelovalo je sedam osoba, a na lice mjesta oko 23.50 sati pojurili su i policajci.

Potezali nož i boce

Sudionici su koristili nož i staklene boce, a ozljede je zadobilo pet ljudi.

Najteže je prošao muškarac (29) koji je teško ozlijeđen i s posjekotinama je završio u bolnici. Lakše su ozlijeđena trojica muškaraca stara 30, 34 i 37 godina te 41-godišnja žena, a pomoć im je pružena na mjestu događaja.

Intervencija policije završila je tek u 3.24 sati, a točne okolnosti i motiv sukoba trebalo bi otkriti kriminalističko istraživanje koje je u tijeku.

