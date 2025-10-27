Izvadio ručnu bombu u restoranu, u džepu držao nož i votku: Policajci ga upucali

Njemačka policija u nedjelju poslijepodne privela je muškarca (62) koji je u restoranu u Bielefeldu prijetio ručnom bombom.

Bild doznaje da je 62-godišnjak u kineski restoran na Lindemannovom trgu ušao malo poslije podneva. Neko vrijeme sjedio je unutra i tražio alkohol.

Oko 13.20 sati izbila je svađa, a 62-godišnjak je tada pokazao ručnu bombu i prijetio da će je detonirati.

Dobio dva metka u koljeno?

Zaposlenici su vidjeli da u džepu jakne drži predmet nalik lopti sa žicom te su odmah alarmirali policiju. Nakon što su stigli na teren, policajci su opkolili zgradu, no situacija se tada dodatno zaoštrila.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Osumnjičenik je išetao iz objekta i prišao policajcima koji su isprva ispalili hitac upozorenja u zrak, a potom i nova dva koja su ga navodno pogodila u koljeno. Oduzeli su mu ručnu bombu, a tijekom pretresa pronašli su bocu vodke i nož. Nakon toga su ga uhitili, a prije pritvora završio je u bolnici na liječenju.

U restoranu se tijekom drame nalazilo između 50 i 60 gostiju koji su evakuirani.

Stari znanac policije

Policija je potvrdila da je ručna bomba bila prava te su je postavili na prometni otok i prekrili pancirnim prslukom. Na teren je pristigao i stručnjak za eksplozive.

Počinitelj je inače podrijetlom iz Sibira te je od ranije poznat policiji. Ima i kazneni dosje, u kojem se navodi da je kršio Zakon o oružju. Navodno je ranije imao probleme s mentalnim zdravljem.

POGLEDAJTE VIDEO: Raspjevani Leon Lučić u elementu dok su ga policajci vodili iz marice: 'Jednoga dana...'