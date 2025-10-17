Divljački obračun u automat klubu: Mlatio ih drvenom palicom pa i sam dobio batine

Šibensko-kninska policija objavila je detalje brutalnog fizičkog obračuna u jednom automat klubu u Kninu kojem su u noći na četvrtak sudjelovala četvorica muškaraca.

Drama je počela pola sata iza ponoći, nakon što je osumnjičeni 28-godišnjak ušao u verbalni sukob s 40-godišnjakom. Potom ga je po tijelu udario drvenom palicom, a nakon toga je istim oružjem krenuo na 39-godišnjaka i zadao mu više udaraca po tijelu i glavi.

POGLEDAJTE VIDEO: Noćni obračun u Umagu: U tučnjavi ozlijeđena četvorica Slovenaca

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Dvojica ozlijeđenih muškaraca ubrzo su uzvratila, a pridružio im se i 42-godišnjak. Rukama i nogama više puta su udarili 28-godišnjaka po tijelu i lakše ga ozlijedili. Međutim, u tučnjavi je ozljede zadobio i 42-godišnjak.

Bio pijan, drugom našli speed

"U Općoj i veteranskoj bolnici 'Hrvatski ponos' u Kninu, 28-godišnjaku i 42-godišnjaku su konstatirane lakše tjelesne ozljede s mogućnošću prekvalifikacije u teže ozljede", istaknula je šibensko-kninska policija u priopćenju.

Policija je također utvrdila da je 28-godišnjak u krvi imao 0,85 promila alkohola, a 39-godišnjaku su pronašli i oduzeli PVC smotuljak ispunjen drogom amfetamin "speed" bruto težine 0,3 grama.

Osumnjičenici će tijekom dana završiti u pritvoru, a kaznena prijava dostavit će se nadležnom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga protiv 39-godišnjaka podnijet će se optužni prijedlog.

POGLEDAJTE VIDEO: Pijani rekorder skrivio nesreću s čak 4,58 promila: Psihijatrica otkrila kako je to moguće