Maloljetnici Sirijci (15) napali, opljačkali pa silovali mladića na željezničkom kolodvoru

Njemačka policija izvijestila je o brutalnom napadu koji se dogodio na glavnom kolodvoru u njemačkom Dresdenu u nedjelju oko 4.15 sata ujutro, piše Fenix.

Dvojica 15-godišnjih Sirijaca napala je, opljačkala pa silovala mladića (19) iz Češke. Prijetila su mu nožem.

Devetnaestogodišnjak se vraćao kući na Wiener Platz u blizini glavnog kolodvora.

“Osumnjičenici su navodno nožem oteli muškarca za 300 eura, a zatim ga silovali”, izjavila je policija. Žrtva je pozvala policiju koja je brzo uhitila sumnjivce.

“Njih dvojica su bili u neposrednoj blizini mjesta zločina”, rečeno je iz policije.

Osumnjičenici su uhićeni, i nalaze se u pritvoru. Prijavljeni su na adresama u Heidenauu i Neustadtu.

Mladić iz Češke živi u Dresdenu. Nakon napada primio je liječničku pomoć. Istraga je u tijeku.

Napad na Amerikanca

U kolovozu je, napad nožem na američkog državljanina Johna Rudata (20) izazvao je bijes u Dresdenu.

Tada su dvojica Sirijaca nanijela teške ozlijede nožem američkom državljanu koji je cijeli slučaj objavio na Instagramu, te tako došao u središte svjetske javnosti.

Kako doznaju njemački mediji, nezaposleni Sirijac Majd A. (21) navodno je napao svoju djevojku u tramvaju nedugo nakon ponoći, više puta je udarajući u gornji dio tijela i glavu.

Kada je Rudat intervenirao, sirijski izbjeglica udario ga je. Uslijedila je tučnjava.

Navodno je napadač u šaci držao upaljač ili (elektronsku cigaretu) i ozlijedio Rudata po oku.

Zatim se pojavio napadač nožem Ismail Alhaj H. i navodno “podmuklo” porezao Amerikanca po licu crvenim višenamjenskim nožem.

