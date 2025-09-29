POTPUNI KAOS /

Masovna noćna tučnjava, potezali se noževi i bejzbol palice: Četiri osobe bore se za život

Masovna noćna tučnjava, potezali se noževi i bejzbol palice: Četiri osobe bore se za život
Foto: Profimedia/ilustracija

Policajci su ogradili mjesto zločina kako bi osigurali dokaze i ispitali svjedoke

29.9.2025.
9:16
Erik Sečić
Profimedia/ilustracija
Jake policijske snage intervenirale su u nedjelju navečer u četvrti Bismarck u njemačkom Gelsenkirchenu kako bi spriječili brutalan fizički obračun u kojem su sudjelovali deseci ljudi.

Prema prvim informacijama, situacija je eskalirala oko 20 sati. Noževima, elektrošokerima i bejzbol palicama mlatilo se između 20 i 30 osoba. Ozljede je zadobilo najmanje njih pet, od kojih su četiri životne ugrožene, javlja Fenix

Na licu mjesta uhićena su tri muškarca i tri žene u dobi između 16 i 52 godine.

Obračun kriminalnih klanova? 

Policajci su ogradili mjesto zločina kako bi osigurali dokaze i ispitali svjedoke. U akciji je sudjelovao i helikopter, a uspostavljen je i posebni istražni tim za ubojstva (Mordkommission). 

Motiv krvavog sukoba trebao bi biti poznat nakon kriminalističkog istraživanja, ali njemački Bild navodi da policija ne odbacuje mogućnost da je riječ o obračunu kriminalnih klanova. 

NjemačkaTučnjavaPolicija
