Palo 40 cm snijega u mjestu na istoku Hrvatske: 'Sada smo kao u Gorskom kotaru'

Snijeg je potpuno zabijelio istok Hrvatske, a najviše ga je, čak 40 centimetara palo u mjestu Račinovci u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Zimske službe su na terenu i čiste prometnice, a mještani nogostupe i dvorišta pa se život u snježnoj Slavoniji odvija normalno.

Više od 20 sati ekipe zimskih službi Vukovarsko srijemske županije su na cestama pa su prohodne iako je u kratkom vremenu na njih pala znatna količina snijega.

"Radi se non stop tako da ceste su prohodne, radimo sad trenutno na proširivanju kolnika i uklanjanju snijega s autobusnih stajališta.“ kaže Branislav Prskalo, nadcestar Nadcestarije Županja.

Najviše snijega, čak 40 centimetara palo je u mjestu Račinovci. „Pa nije bilo već godinama, a sada smo kao u Gorskom kotaru.“ kaže Marija Vlček.

"Joooj pa mislim da je u subotu navečer počeo gruvati, nedjelju jučer cijeli dan je padao i evo na ovo jutro je malo stao.“ kaže Željka Azapović.

"Jutros smo pozapadali svi kada smo krenuli na posao – nema, lopate u šake i opleti.“ kaže Kata Poduška.

Pune ruka posla

Mještani čisteći snijeg doslovno imaju pune ruke posla, no kažu, ne smeta ih.

"Sinoć sam lopatala oko 10, jutros sam se ubila čisteći, po noći je još napadalo, pa neka, sada je vrijeme snijega i neka bude snijeg i zima.“ kaže Kata Jančec.

"Čistimo od jutros, čitav dan pa da, ne smeta, ništa to nije, to je sve ok, to je sve priroda.“ kaže Vladimir Petrović.

"Ja volim snijeg i volim kad pada, stajala bih napolju i neka pada na mene, neka sam mala, neka me zatrpa.“ kaže Pepa Maroševac.

Kako bi život normalno funkcionirao na terenu su i općinske komunalne službe.

"Snijeg je baš jako padao, samo što očistimo, morali smo se vraćati na iste lokacije da ih ponovno očistimo, strojevi i ljudstvo, svi smo na terenu još uvijek čistimo, uspjeli smo obuzdati, evo nadamo se da ćemo i dalje.“ kaže Mihael Banović, direktor komunalnog poduzeća Drenovci.

Zbog snijega koji klizi s krovova mještani Račinovaca danas oprezi, ali i dobro raspoloženi.

"Račinovce posjetit je vrijedno, selo uvik čisto i uredno, mi se možemo pohvaliti da smo na tablici viši od Sljemena, 26 je na Sljemenu, a kod nas 40.“ kaže Luka Maroševac.

A dobro raspoloženje i u blagoslovu kuća koje snijeg nije omeo.

"Prva informacija koju sam danas dobio u selu kada sam došao, kaže najjači smo u Hrvatskoj, ja nisam ni znao, evo kaže 40 centimetara, nema nigdje toliko snijega.“ kaže velečasni Željko Šimić, župnik u Drenovcima i Račinovcima.

Snijeg se prognozira i u narednim danima, a uz njega i pad temperature pa bi zimska idila na istoku Hrvatske mogla potrajati, naravno uz pojačan oprez na cestama.