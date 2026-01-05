Svetini odbrojani dani u HNS-u? Nevjerojatna je jedna stvar u cijeloj priči

Jesu li glavnom tajniku HNS-a Tomislavu Svetini odbrojani dani u vrhu hrvatskog nogometa? Nakon što su objavljene fotografije iz Hercegovine gdje je s još dvoje ljudi iz HNS-a bio u društvu Zdravka Mamića - Hrvatski nogometni savez je očito pred odlukom koja bi mogla potresti čelne ljude

Tomislav Svetina pred kamere ne želi, a u telefonskom razgovoru za RTL poručuje - u Hercegovini je bio s obitelji i prijateljima, Zdravka Mamića tamo je samo pozdravio.

Stručnjak za sport, Marin Galić, kazao je da ne vjeruje u te tvrdnje.

"Mala vjerojatnost je da se nađete u restoranu Udovice u Bosni i Hercegovini. Uzaludne su te priče da su išli iz Dubrovnika. Iz Dubrovnika se ide iz Pelješkog mosta koliko ja znam. Te priče da je to slučajno, to ne drži vodu. Upravo je to i problem što se sve dogodilo s namjerom, s jedne strane imate osuđenika hrvatskog pravosuđa. Još gore, bjegunca hrvatskog pravosuđa a s druge strane imate djelatnike hrvatskog nogometnog saveza", rekao je Galić.

'Po svoje mišljenje ne idem u Međugorje'

I dok većina javnosti sumnja u slučajnost susreta s Mamićem, Silvijo Maksan s Net.hr-a podsjeća na njegov posljednji intervju sa Svetinom iz 2018., prije njegova izbora za predsjednika zagrebačkog nogometnog saveza. Upravo tada odjeknula je jedna njegova rečenica:

"Da on po svoje mišljenje ne ide u Međugorje. Međutim evo vidimo osam godina nakon snimljen je s bjeguncem hrvatskog pravosuđa - Zdravkom Mamićem. On tvrdi da mu je to namješteno, da je slučajan da njegov susret s gospodinom Mamićem nije dogovoren. Prema izvorima portala Net.hr i ono što portal Net.hr doznaje je da njegov susret nije bio slučajan. Meni to što on tvrdi da je sve namješteno u razini 8.b", kazao je Maksan.

HNS se nije oglasio o slučaju

Nevjerojatno u cijeloj priči da se Hrvatski nogometni savez kao krovna institucija - o cijelom slučaju uopće nije oglasio niti odgovorio na naše upite.

"Svetina je bio trenutno oponent Dinama, Svetina je oponent Hajduka. I sad vi na ovaj način de facto podgrijavate neku atmosferu koja je recimo bila mrvicu bolja, a ovo odmah vraćate dva koraka unazad. Prema tome, po meni nogometni savez bi trebao reagirati, jer taj susret nije bio slučajan, taj susret sigurno nije bio slučaj jer se ne sastajete u Udovicama. U Udovice ne dođete i jedni i drugi slučajno", kaže Galić.

Svetina nakon susreta dobio ponudu

Nakon što je susret iz Udovica objavila Slobodna Dalmacija, Net.hr doznaje da je Svetina nakon svega dobio jasnu ponudu.

"Ponuđeno mu je da podnese ostavku, ponuđena mu je ista ona specijalna mogućnost što je ponuđena Šprajceru i Bruni Mariću ili će čitava stvar ići na glasanje o povjerenju na izvršni odbor, a teško da će to preživjeti", rekao je Maksan.

Tomislav Svetina pak poručuje kako mu nitko ništa nije ponudio. Zdravko Mamić samo je kratko poručio da u ovoj temi uopće ne želi sudjelovati.