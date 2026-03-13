FREEMAIL
Čokoladni mousse od dva sastojka zaludio internet: 'Raskošan i jednostavan za napraviti'

Foto: Pixabay

Recept za mousse od samo dva sastojka ne zahtijeva nikakvu posebnu opremu niti komplicirane korake, a dobit ćete slasticu kojom su svi oduševljeni

13.3.2026.
7:24
Magazin.hr
Pixabay
Mousse je oduvijek bio jedan od onih deserata koji djeluju luksuzno i raskošno, a zapravo je iznenađujuće jednostavan za pripremu.

Tradicionalno se pravi miješanjem zraka u bazu poput čokolade, a na internetu postoje brojni recepti koje možete isprobati. Nedavno je TikTokom zavladao recept za mousse od samo dva sastojka. Ne zahtijeva nikakvu posebnu opremu niti komplicirane korake, a na ovoj društvenoj mreži pohvalile su ga stotine korisnika. Sve što vam treba su konzervirane breskve i tamna čokolada.

Recept uključuje blendanje breskvi iz konzerve s čokoladom, a podijelili su ga brojni korisnici, uključujući i bivšu zvijezdu emisije "Dobar, bolji, najbolji... britanski slastičar", Briony May.

Ona je rekla da je bila "prilično skeptična" prije nego što je isprobala recept, ali je odlučila pokušati, piše Express.

Recept za čokoladni mousse s breskvama

"Navodno, ako izmiksate breskve s otopljenom čokoladom i zatim ih stavite u hladnjak na nekoliko sati, dobijete stvarno ukusan desert. To je postalo viralno i želim znati je li ukusno, jer jednostavno ne vjerujem", objasnila je.

@brionymaybakes I was pretty sceptical!!! *I used 100g of dark chocolate * #peaches #viraldessert #pudding #chocolate #chocolatepudding ♬ original sound - brionymaybakes

Sastojci:

  • Kompot breskva u konzervi 240 g
  • 100 g tamne čokolade

Priprema:

  1. Otopite tamnu čokoladu.
  2. Iscijedite breskve iz konzerve i stavite ih u blender, a zatim dodajte rastopljenu čokoladu.
  3. Dobro izmiksajte dva sastojka te ih ulijte u posudu obloženu masnim papirom.
  4. Stavite mousse u hladnjak, gdje treba stajati preko noći.

Sljedećeg dana, Briony je izvadila mousse iz hladnjaka kako bi ga probala i rekla je da je bio "prilično mekan" i pjenast.

Uzela je žlicu moussea i rekla: "Ovo je skroz dobro. Fino je. Sviđa mi se. Baš je slasno".

Korisnici su u komentarima dijelili svoje rezultate nakon što su napravili mousse. Jedan je napisao: "Napravio sam ovo i bilo je tako svilenkasto".

Drugi je komentirao: "Ovo je puno ukusnije od kupovnog moussea, obožavam ga".

