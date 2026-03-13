Konstrukcija koša pala na igrača Splita: Pogledajte zakucavanje koje je šokiralo dvoranu

Košarka je u Hrvatskoj već odavno pala na one najniže grane, a sada su počele padati i konstrukcije koševa.

Na utakmici Kvarnera i Splita u Rijeci pri rezultatu 48-47 za domaću momčad centar Splita Demajeo Wiggins snažno je zakucao loptu i nakon toga se objesio o obruč, nakon čega je cijela konstrukcija koša pala na njega.

Srećom, udario ga je samo obruč, ne i ploča jer bi ozljeda sasvim sigurno u tom slučaju bila ozbiljnija. Ovako je Wiggins prošao tek sa šokom na licu jer ovako nešto se na profesionalnim terenima ne viđa tako često.

Katastraofa je dakle izbjegnuta za dlaku, a nesretnom igraču odmah su u pomoć pohitali svi ostali igrači i osoblje. Razlog ovakvog rušenja konstrukcije je zasad nepoznat, a nakon što je ona vraćena na svoje mjesto, utakmica je nastavljena. Situaciju pogledajte OVDJE.

