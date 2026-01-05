FREEMAIL
Svetina je 'uhvaćen' sa Zdravkom Mamićem, a evo što je nama govorio o njihovom odnosu

Foto: Slavko Midzor/pixsell

Svetina i Mamić 'uhvaćeni' su nedavno za istim stolom u jednom restoranu u Bosni i Hercegovini

5.1.2026.
13:05
M.G.
Slavko Midzor/pixsell
Tomislav Svetina, bivši direktor u Dinamu koji je sada na poziciji predsjednika Zagrebačkog nogometnog saveza i glavnog tajnika Hrvatskog nogometnog saveza, snimljen je u Bosni i Hercegovini u društvu Zdravka Mamića, bjegunca od hrvatskog pravosuđa.

Mamić je osuđen zbog izvlačenja novca iz Dinama i od suđenja se skriva u Bosni i Hercegovini, gdje je sada snimljen u jednom restoranu u blizini Međugorja društvu Svetine, čelnika Lokomotive Božidara Šikića i bivšeg operativca u HNS-u Nevena Šprajcera.

Svetina se svojedobno pokušao distancirati od Mamića, a u intervjuu koji je dao za Net.hr 2018. godine istaknuo je da "po svoje mišljenje ne ide u Međugorje". Taj intervju možete pročitati OVDJE.

Svetina je taj intervju dao uoči kandidature za čelnika Zagrebačkog nogometnog saveza.

Svetinina kandidatura gledala se kroz činjenicu da je šest i pol godina bio Mamićev bliski suradnik, da je vodio klub u njegovom odsustvu.

Svetina je 'uhvaćen' sa Zdravkom Mamićem, a evo što je nama govorio o njihovom odnosu
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Našem reporteru Silviju Maksanu dao je sljedeći odgovor:

"Već više puta sam rekao. Silno sam ponosan na period koji sam proveo u Dinamu. Mislim da tih mojih šest i pol godina u klubu zaista smatram i više nego korektnim. Oni koji su radili samnom znaju način na koji sam funkcionirao. Ne mislim bježati od toga. Činjenica je ta da sam imao, u konačnici, u puno stvari različiti stav od Zdravka Mamića. To se špekuliralo i u medijima od strane pojedinih ljudi.

U konačnici, mislim da je i sam moj odlazak, ako ljudi ne mogu funkcionirati zajedno, ako se neke ideje ne mogu se realizirati, onda je najbolje da se raziđu. U ovom trenutku bitno se razlikuje moje razmišljanje o funkcioniranju ZNS-u od razmišljanja mojeg protukandidata ili nekog drugog koji stoji iza mojeg protukandidata. Ja po svoje mišljenje ne idem u Međugorje, za razliku od svog protukandidata".

Svetina je 'uhvaćen' sa Zdravkom Mamićem, a evo što je nama govorio o njihovom odnosu